Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Упавшие в Атырау с аттракциона дети находятся под наблюдением медиков
18 Июля 2022 11:23

Упавшие в Атырау с аттракциона дети находятся под наблюдением медиков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Упавшие в Атырау на игровой площадке с аттракциона дети находятся под наблюдением медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились родители четверых детей, упавших с аттракциона. После полного обследования в связи с отсутствием серьезных травм все четверо пострадавших детей были отправлены домой. Они продолжают находиться под наблюдением участковых врачей.

«Родители написали расписки, что претензий с их стороны нет. Тем не менее, мы, как и медики, держим на контроле состояние детей. По каким причинам дети выпали с аттракциона сообщим после завершения проверки компетентными органами. Игровая площадка в настоящее время закрыта», – сообщил управляющий детской игровой площадкой «Керемет жағалау» Манас Сериккалиев.

Ранее сообщалось, что дети сорвались с аттракциона в Атырау.


Новости по теме
Спасено 24 человека с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище
Акмолинские спасатели оказали помощь 28 пострадавшим на воде
Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Спасено 24 человека с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище
Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска
Акмолинские спасатели оказали помощь 28 пострадавшим на воде
Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке
Мощный взрыв произошел в отеле в Сомали
Обнаруженные в средневековых городищах подсвечники хранят в музее в Атырау
Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
3 Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
4 Дети сорвались с аттракциона в Атырау
5 Управление общественного здравоохранения Алматы возглавит Иран Шаметеков

Лента новостей

Архив