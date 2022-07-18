18 Июля 2022 11:23

Упавшие в Атырау с аттракциона дети находятся под наблюдением медиков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Упавшие в Атырау на игровой площадке с аттракциона дети находятся под наблюдением медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились родители четверых детей, упавших с аттракциона. После полного обследования в связи с отсутствием серьезных травм все четверо пострадавших детей были отправлены домой. Они продолжают находиться под наблюдением участковых врачей.

«Родители написали расписки, что претензий с их стороны нет. Тем не менее, мы, как и медики, держим на контроле состояние детей. По каким причинам дети выпали с аттракциона сообщим после завершения проверки компетентными органами. Игровая площадка в настоящее время закрыта», – сообщил управляющий детской игровой площадкой «Керемет жағалау» Манас Сериккалиев.

Ранее сообщалось, что дети сорвались с аттракциона в Атырау.