Упавшего в яму мальчика спасли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 23 января на пульт «112» поступило сообщение о том, что ребенок, 2016 года рождения, упал в яму туалета глубиной 4 метра, расположенного во дворе одного из домов населенного пункта Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В аварийно-спасательной операции были задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области и три работника медицинской службы скорой помощи.

Спасатели с помощью веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. Состояние ребенка стабильное.

МЧС призывает родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.





