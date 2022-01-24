Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Упавшего в яму мальчика спасли в Туркестанской области

    24 Января 2022, 12:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 23 января на пульт «112» поступило сообщение о том, что ребенок, 2016 года рождения, упал в яму туалета глубиной 4 метра, расположенного во дворе одного из домов населенного пункта Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В аварийно-спасательной операции были задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области и три работника медицинской службы скорой помощи.

    Спасатели с помощью веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. Состояние ребенка стабильное.

    МЧС призывает родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия МЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вооруженный мужчина заперся в здании банка в Астане
    Пьяный астанчанин спрыгнул с моста в реку
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус