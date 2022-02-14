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Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области

14 Февраля 2022 14:42
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Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасательная операция прошла в селе Михайловка в Карабалыкском районе Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Участковый Талгат Каймусин вместе с местными жителями вытащили из воды Алексея Цыганова, который упал в колодец.

Участковый полиции Талгат Каймусин, вернувшись поздно вечером с работы домой, пошёл набрать воду. Навстречу ему бежал местный житель Евгений Одиноков, который попросил помочь вытащить односельчанина, упавшего в колодец.

«Колодец был довольно глубокий, 15 метров, мы старались действовать быстро и вытащить человека, так как он находился в воде и мог сильно переохладиться. Сразу кинули ему металлический трос, но он не выдержал человека и порвался. Мы вновь скинули металлический трос Алексею и сказали, чтоб он обмотался им насколько возможно, чтобы хотя бы вытащить его из воды, ее уровень достигал двух метров», - рассказал капитан полиции.

Участковый держал на весу упавшего в колодец человека, пока Евгений Одиноков побежал за арканом. Когда перевязался им, снова начали тянуть на вверх. Но сил двух человек не хватило. Тогда участковый начал звонить по телефону жителям соседних домов - Андрею Евченко и Сергею Подчередникову. Вчетвером они смогли вытащить пострадавшего из колодца. Всего по времени спасательная операция заняла около 8 минут.

После завершения операции Алексей Цыганов поблагодарил односельчан и полицейского за оказанную помощь.


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#Костанайская область   #Происшествия   #МВД РК   #Общество   #Спасение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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