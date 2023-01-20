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Упавшего в колодец мужчину спасли сотрудники столичного ДЧС

20 Января 2023, 18:34
Упавшего в колодец мужчину спасли сотрудники столичного ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичного депаратамента по спасли мужчину из колодца ЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В 15:08 часов столичные спасатели выехали на поступивший вызов. В селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец.

Спасатели спустились вниз. Прикрепив к спине мужчины транспортировочные носилки, с помощью веревки они совместными усилиями спасли из колодца мужчину, 1986 года рождения.


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