Упавшего в колодец мужчину спасли сотрудники столичного ДЧС

20 Января 2023, 18:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичного депаратамента по спасли мужчину из колодца ЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В 15:08 часов столичные спасатели выехали на поступивший вызов. В селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец.

Спасатели спустились вниз. Прикрепив к спине мужчины транспортировочные носилки, с помощью веревки они совместными усилиями спасли из колодца мужчину, 1986 года рождения.