Упавшего в колодец быка спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области был спасен упавший в канализационный колодец бык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в селе Егиндыколь спасатели совместно с местными исполнительными органами достали из канализационного колодца быка.

«В пункт связи пожарной части Егиндыкольского района поступило телефонное сообщение о том, что в селе Егиндыколь возле старой свалки в открытый колодец упал бык. На место вызова незамедлительно выехали два сотрудника отдела по ЧС, специалист по ЧС акимата Егиндыкольского района и два работника ТОО «Рустам» на тракторе МТЗ- 80», - пояснили в ведомстве.

По прибытии на место вызова информация подтвердилась: в колодце лежал бык. Спасателям удалось успешно вытащить его из колодца.

Владелица быка Надежда Романова выразила благодарность спасателям.

Как добавили в ведомстве, животное не пострадало.



