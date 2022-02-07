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Упавшего с высоты мужчину спасли в Алматы

7 Февраля 2022 17:27
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Упавшего с высоты мужчину спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские нейрохирурги провели сложную операцию на позвоночник мужчины упавшего с высоты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе Центральной городской клинической больницы, в лечебное учреждение поступил 45-летний мужчина. Он упал с высоты второго этажа и неудачно приземлился.

Мужчине выставили диагноз: Осложненный перелом тела 3-го поясничного позвонка с нарушением функции спинного мозга и нижний парапарез (паралич), нарушение функции тазовых органов, перелом лодыжки.

«Была проведена хирургическая операция, для стабилизации позвонков при помощи имплантов (транспедикулярных винтов). Благодаря установке данных винтов позвоночник получает опору и надежно фиксируется. Транспедикулярная фиксация обеспечивает правильное и быстрое сращивание костей, не давая им смещаться в процессе заживления. Операция прошла успешно, на второй день пациент уже мог самостоятельно сидеть и в дальнейшем, после заживления перелома лодыжки будет ходить», - рассказал нейрохирург Ермек Сулейменов.

Операция длилась 2,5 часа.

Как отметил специалист, для проведения таких операций в клинике имеется все необходимое высокотехнологичное оборудование.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Спасение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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