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    04:35, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Упавшего на горе парня спасли в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восхождение на гору Кокшетау чуть было не закончилось трагедией для молодежи. Покоряя вершину в дождливую погоду, 21-летний парень упал и повредил руку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС региона, происшествие произошло 14 июля. Спасателям поступило сообщение о том, что на горе Кокшетау упал 21-летний парень, которому необходимо оказание медицинской помощи и помощь в спуске с горы.

    «Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии стало известно, что группа из 11 друзей поднялись по склону горы Кокшетау. Около 13:00 начался дождь, из-за этого на скользкой каменистой поверхности 21-летний парень, поскользнувшись, упал с высоты примерно 2 м и почувствовал боль в левой руке», - рассказали в ведомстве.




    После произошедшего часть группы самостоятельно спустилась с горы, часть осталась ждать помощи.

    Спасатели направили пострадавшего на карете скорой помощи в центральную районную больницу города Щучинска для обследования. Согласно предварительному осмотру, молодой человек получил ушиб левой руки.




    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Акмолинская область
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