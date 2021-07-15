Упавшего на горе парня спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восхождение на гору Кокшетау чуть было не закончилось трагедией для молодежи. Покоряя вершину в дождливую погоду, 21-летний парень упал и повредил руку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, происшествие произошло 14 июля. Спасателям поступило сообщение о том, что на горе Кокшетау упал 21-летний парень, которому необходимо оказание медицинской помощи и помощь в спуске с горы.

«Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии стало известно, что группа из 11 друзей поднялись по склону горы Кокшетау. Около 13:00 начался дождь, из-за этого на скользкой каменистой поверхности 21-летний парень, поскользнувшись, упал с высоты примерно 2 м и почувствовал боль в левой руке», - рассказали в ведомстве.





После произошедшего часть группы самостоятельно спустилась с горы, часть осталась ждать помощи.

Спасатели направили пострадавшего на карете скорой помощи в центральную районную больницу города Щучинска для обследования. Согласно предварительному осмотру, молодой человек получил ушиб левой руки.







