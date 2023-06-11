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    10:15, 11 Июнь 2023 | GMT +6

    Упал в открытый колодец и погиб двухлетний ребенок в пригороде Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Упал в канализационный колодец ребенок в городе Тобыл Костанайской области. Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия случилась накануне, 9 июня.

    «По факту гибели двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец, в городе Тобыл начато досудебное расследование по статье 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям». В рамках расследования, назначены соответствующие экспертизы»,- сообщили в ведомстве.

    В местном издании приводятся подробности.

    Как оказалось, молодая семья с ребенком приехали в Тобол к родителям. Пока отец возился с машиной, ребенок играл рядом. В какой-то момент отец решил проверить, рядом ли малыш, но не обнаружил его.

    В итоге в ходе поисков тело ребенка нашли в открытом колодце.

    Теги:
    Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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