Упал в открытый колодец и погиб двухлетний ребенок в пригороде Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Упал в канализационный колодец ребенок в городе Тобыл Костанайской области. Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия случилась накануне, 9 июня.

«По факту гибели двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец, в городе Тобыл начато досудебное расследование по статье 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям». В рамках расследования, назначены соответствующие экспертизы»,- сообщили в ведомстве.

В местном издании приводятся подробности.

Как оказалось, молодая семья с ребенком приехали в Тобол к родителям. Пока отец возился с машиной, ребенок играл рядом. В какой-то момент отец решил проверить, рядом ли малыш, но не обнаружил его.

В итоге в ходе поисков тело ребенка нашли в открытом колодце.