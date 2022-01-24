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Упаковку огнестрельного оружия нашли полицейские Тараза в канаве

24 Января 2022 21:40
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Упаковку огнестрельного оружия нашли полицейские Тараза в канаве

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории Тараза сохраняется «красный» уровень террористической опасности и продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции в одной из канав города обнаружили упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие марки «Эскорт» с плоским отверстием.

Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.

«Управление полиции города Тараза напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. Анонимность гарантируется», - заверили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, ружья и боеприпасы обнаружили у двоих жамбылцев.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Галина Скрипник

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