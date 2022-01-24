Упаковку огнестрельного оружия нашли полицейские Тараза в канаве
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории Тараза сохраняется «красный» уровень террористической опасности и продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции в одной из канав города обнаружили упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие марки «Эскорт» с плоским отверстием.
Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.
«Управление полиции города Тараза напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. Анонимность гарантируется», - заверили в правоохранительном ведомстве.
Напомним, ружья и боеприпасы обнаружили у двоих жамбылцев.
- О вреде наркотиков рассказали полицейские молодежи Жамбылской области
- Ружья и боеприпасы обнаружили у двоих жамбылцев
- Золото на 300 миллионов тенге похитили из ломбарда в Кызылорде
- Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
- Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области
- Две светошумовые гранаты изъяли у жителя Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана