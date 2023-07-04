Унижают имидж Франции - как местные жители относятся к беспорядкам в стране

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В понедельник глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье отметил, что в результате беспорядков, охвативших Францию с 27 июня, местному бизнесу был нанесен ущерб около 1 млрд евро, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

По его данным, полностью было разграблено более 200 магазинов, разрушено 300 банковских отделений, пострадало 250 табачных лавок.

В отдельном порядке французская пресса пишет об ущербе, который понесла туристическая отрасль Франции. Ведь данное время считается «пиковым сезоном» для зарубежных туристов, которые хотели бы посетить Францию после длительного времени коронавирусных ограничений.

Представители французского туристического сектора традиционно надеются на приезд отдыхающих из США, Китая, Великобритании, стран Ближнего Востока и самого Евросоюза.

«Пока рано называть точную цифру, но мы имеем более 1 млрд евро, не считая ущерба для туризма. Видео беспорядков, которые распространились по всему миру, унижают имидж Франции», - заявил Ж.Безье, лидер самого влиятельного профсоюза работодателей «Medef».

Наш собственный корреспондент посетил Нантер, который был «эпицентром» беспорядков прошлой недели. Сейчас о прошедшем напоминают обгоревшие автомобили на улицах города, сожженные кафе, транспортные остановки, местный дом молодежи.

«Все началось с этого утреннего инцидента с молодым человеком и полицией. Потом вечером группы молодежи собрались и начали поджигали все, что было на их пути. Может они хотели так отомстить полицейским, не знаю. У них не было конкретных требований, намерений. Они рушили буквально весь город: разбивали витрины магазинов, сжигая автомобили. К примеру, сожгли детскую карусель в парке, на которой любили кататься мои дети и других жителей нашего города. Мы с семьей приходили сюда каждые выходные. Жаль конечно», - сетует Балаш Модис, местный житель.

Он также рассказал откуда начались беспорядки и где вероятно живет большинство участвовавших хулиганов. Это район Пабло-Пикассо в г.Нантере (т.н. «Башни Айо»).

В 1973-1981-х годах здесь было построено несколько многоэтажных домов. Тогда это было социальное жилье, предназначавшееся для более 10 тысяч мигрантов, уже поселившихся в тот период в данном пригороде французской столицы.

«Эти башни предназначались для людей с очень скромным достатком с самого начала. Архитекторы хотели предложить более красивую и эстетичную среду для их жизни, чтобы людям стало лучше», - говорит Тибо Телье, специалист по городской истории Нантера.

Сейчас в этих многоэтажках в большинстве живут неблагополучные жители города. Многие из молодых людей не работают, занимаются различными приработками. В разговоре с ними многие жалуются, что французское правительство не оказывает им необходимой поддержки. «Триггером» к беспорядкам послужило превышение полицейским своих полномочий. И некоторые респонденты в Нантере и других пригородах французских городов действительно жалуются на грубое и предвзятое отношение к ним со стороны стражей порядка.

О том, что именно от «Башен Айо» начались беспорядки свидетельствует множество сгоревших автомобилей на прилегающих улицах.

Припаркованные машины принадлежали возможно жителям этого квартала, фактически соседям участников беспорядков. Многие из автомобилей были «бюджетного» класса. Теперь некоторые владельцы не знают восстановят ли страховые компании их ущерб.

Сейчас французское телевидение показывает в эфире близких и родственников участников беспорядков с призывами остановить насилие. По их словам, хулиганы наносят урон своим же близким, повреждая школы, детсады, частный бизнес в районах, где сами же живут.

Переговорный процесс со страховщиками, который в некоторых случаях может быть долгим и бюрократичным, начал местный предприниматель Тадрос, который владеет рестораном итальянской кухни недалеко от станции метро Нантер.

В ходе беспорядков была сожжена летняя площадка его ресторана. Теперь он не знает найдет ли полиция преступников, а также не понимает почему его бизнесу был нанесен материальный вред. Сам Тадрос рассказал, что вырос и живет во Франции, будучи выходцем из Египта.

«Это произошло в четверг в 18:30 вечера. Поджигали трое неизвестных, я увидел их позже по видеозаписи со своих камер наблюдения. Сейчас жду эксперта страховой компании для оценки ущерба, надеюсь, что мне восстановят причиненный ущерб. Не знаю, чем государство может мне еще помочь? Может в уборке территории? Правительство может многое, к примеру выделить материальную помощь, дать отсрочку по аренде. Честно пока не знаю», - говорит Тадрос.

В эти дни министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал страховщиков продлить сроки подачи отчетности от пострадавших, попытаться быстро выплатить компенсацию.

Тем временем жизнь в Нантере возвращается в свое мирное русло. Работают школы, коммунальные службы, магазины, кафе.

Однако местные жители все же задумываются, как в дальнейшем смогут мирно сосуществовать такие беднейшие районы как «Башни Айо» с крупными деловыми центрами, торговыми домами Нантера с их красивыми витринами и роскошными магазинами.

Поэтому многие политики Франции просят правительство внести значимые коррективы в политику адаптации и социального обустройства некоторых слоев своего общества.