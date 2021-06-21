Университеты-побратимы и двойные дипломы в центрально-азиатском образовательном пространстве – мнение узбекского министра

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Модели инновационного партнерства университетов-побратимов и подготовку специалистов по программам двойных дипломов необходимо внедрять в рамках единого центрально-азиатского образовательного пространства. Такое мнение по итогам участия в международном форуме «Центрально-азиатское пространство высшего образования: региональное сотрудничество, национальные реформы» в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал Министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Абдукодир Ташкулов.

Поддерживая казахстанскую инициативу, узбекский министр в плане дальнейшей синхронизации системы высшего образования стран Центральной Азии озвучил конкретные предложения.

«Важно создавать модели инновационного партнерства университетов-побратимов, начать подготовку специалистов по программам двойных дипломов, особенно в приграничных регионах, которые, несомненно, станут драйверами развития интеллектуального потенциала территорий, обмена знаниями и технологиями. Направлять основной фокус образовательного процесса на нужды расширяющегося трудового рынка Центральной Азии. В эпоху экономики знаний мы нуждаемся в жизнеспособных учебно-производственных конгломератах, неких центрально-азиатских «кремниевых долинах», которые будут представлять интерес для инвесторов», – отметил министр.

С его слов для достижения этих целей в регионе есть все необходимые условия и необходимо лишь унифицировать самые сильные стороны образовательных систем наших стран.

«Так, для образовательной системы Узбекистана большую пользу принесет изучение опыта Казахстана, ставшим первым центрально-азиатским государством и 47-м государством – участником Болонского процесса. Вот уже несколько лет вузы Казахстана используют ECTS при трансфере учебной нагрузки, что стало возможным посредством концептуальной реорганизации всей системы образования страны.

Для Казахстана полезным будет опыт Узбекистана по подготовке специалистов по программам двойных дипломов, уже внедренных в свыше 60 вузах нашей страны. При этом приём иностранных студентов, особенно из стран Центральной Азии, в вузы Узбекистана осуществляется без экзаменов, только на основании определения их профессиональных интересов путем собеседования. В этих целях в настоящее время преподавание в ВУЗах осуществляется как на узбекском, так и на русском, казахском, каракалпакском и таджикском языках», – подчеркнул узбекский министр.

Абдукодир Ташкулов выразил надежду, что гармонизация систем высшего образования стран Центральной Азии станет динамичным толчком для еще более глубокой экономической интеграции в одном из самых молодых регионов мира. А стимулирование инновационного мышления и научных исследований в значительной степени будут определять экономическую конкурентоспособность центрально-азиатских наций.