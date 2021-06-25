Университеты Казахстана и Израиля укрепляют связи
Председатель правления КАТУ Кайрат Айтуганов и Президент ХИТ Эдуард Якубов выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и обсудили конкретные направления реализации подписанного меморандума.
Посол Казахстана обсудил с руководством ХИТ актуальные вопросы сотрудничества, в том числе возможность обучения казахстанских студентов и специалистов в области информационных технологий в Израиле, проведения совместных исследований и реализации общих проектов в области образования. Глава учебного заведения выразил заинтересованность в налаживании партнерских связей и с другими образовательными и научно-исследовательскими заведениями Казахстана.
Холонский институт технологий, где на сегодня обучается более 5 000 студентов, был основан в 1969 году и специализируется на преподавании и развитии информационных технологий, инженерных и технологических дисциплин, таких как управление технологиями и дизайн, цифровые технологии для медицины, технологии систем обучения. Специалисты института занимаются теоретическими и прикладными исследованиями с использованием междисциплинарного подхода к развитию технологий с учётом профессиональных, экономических и культурных аспектов.