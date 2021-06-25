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    09:43, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Университеты Казахстана и Израиля укрепляют связи

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    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Израиле Сатыбалды Буршаков принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина (КАТУ) и Холонским институтом технологий (ХИТ). Меморандум направлен на развитие академического и технологического сотрудничества между учебными заведениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Председатель правления КАТУ Кайрат Айтуганов и Президент ХИТ Эдуард Якубов выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и обсудили конкретные направления реализации подписанного меморандума.

    Посол Казахстана обсудил с руководством ХИТ актуальные вопросы сотрудничества, в том числе возможность обучения казахстанских студентов и специалистов в области информационных технологий в Израиле, проведения совместных исследований и реализации общих проектов в области образования. Глава учебного заведения выразил заинтересованность в налаживании партнерских связей и с другими образовательными и научно-исследовательскими заведениями Казахстана.


    Холонский институт технологий, где на сегодня обучается более 5 000 студентов, был основан в 1969 году и специализируется на преподавании и развитии информационных технологий, инженерных и технологических дисциплин, таких как управление технологиями и дизайн, цифровые технологии для медицины, технологии систем обучения. Специалисты института занимаются теоретическими и прикладными исследованиями с использованием междисциплинарного подхода к развитию технологий с учётом профессиональных, экономических и культурных аспектов.


    Теги:
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