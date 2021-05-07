Университету Аризоны намерены передать в доверительное управление вуз СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с делегацией, прибывшей из университета штата Аризоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона заявил, что представители американской делегации сообщили о готовности сотрудничать с Северо-Казахстанским государственным университетом им. М.Козыбаева.

«Рассматривается вопрос передачи нашего высшего учебного заведения в доверительное управление университету Аризоны. Такой подход даст свои плоды, потому, что у университета качественная образовательная программа и передовые технологии. Он входит в топ-100 лучших университетов мира. У них три лауреата Нобелевской премии, сотрудничают с аэрокосмическом агентством NASA. Нашим студентам и преподавателям будет полезен богатый опыт и знания американского университета. У нашей молодежи появится отличная возможность образовательного обмена с заокеанским учебным заведением», - написал в социальной сети К.Аксакалов.

Аким области уверен, что регион должен стать привлекательным для молодежи всего Казахстана.

«Что для этого делается? Модернизируется СКУ им. М.Козыбаева, будут отремонтированы учебные корпуса, начато возведение еще двух общежитий на 1200 мест. До конца года откроется современный учебно-лабораторный корпус, где будут установлены 73 передовых лаборатории. В Петропавловске появится новый ВУЗ по типу Nazarbayev University», - написал К.Аксакалов.