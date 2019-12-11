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Университет  КАЗГЮУ выделит 10 грантов  для выпускников из Узбекистана

11 Декабря 2019 12:18
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Университет  КАЗГЮУ выделит 10 грантов  для выпускников из Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Университет КАЗГЮУ объявил о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана, передает МИА «Казинформ».

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«Председатель партии «Nur Otan» Н.Назарбаев 29 ноября на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона для обучения в лучших вузах Казахстана. Во исполнение предложения Елбасы, 6 декабря 2019 года председателем правления Университета КАЗГЮУ Т.Нарикбаевым объявлено о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана в Университете КАЗГЮУ. Об этом было объявлено на встречах с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан А. Абдухакимовым и министром народного образования Республики Узбекистан Ш. Шерматовым в рамках церемонии награждения Scopus Award 2019»/, - сообщили в пресс-службе вуза.

Также в рамках этой поездки Талгатом Нарикбаевым был подписан меморандум о сотрудничестве с заместителем министра юстиции - ректором Ташкентского государственного юридического университета Рахимом Хакимовым. Благодаря его подписанию достигнуто соглашение об академической мобильности преподавателей и студентов и оказании Университетом КАЗГЮУ консультационной, методологической помощи ТГЮУ.

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Ключевые слова: Центральная Азия, Образование, Вузы, Нур Отан, Узбекистан,
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