Университет КАЗГЮУ выделит 10 грантов для выпускников из Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Университет КАЗГЮУ объявил о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана, передает МИА «Казинформ».

«Председатель партии «Nur Otan» Н.Назарбаев 29 ноября на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона для обучения в лучших вузах Казахстана. Во исполнение предложения Елбасы, 6 декабря 2019 года председателем правления Университета КАЗГЮУ Т.Нарикбаевым объявлено о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана в Университете КАЗГЮУ. Об этом было объявлено на встречах с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан А. Абдухакимовым и министром народного образования Республики Узбекистан Ш. Шерматовым в рамках церемонии награждения Scopus Award 2019»/, - сообщили в пресс-службе вуза.

Также в рамках этой поездки Талгатом Нарикбаевым был подписан меморандум о сотрудничестве с заместителем министра юстиции - ректором Ташкентского государственного юридического университета Рахимом Хакимовым. Благодаря его подписанию достигнуто соглашение об академической мобильности преподавателей и студентов и оказании Университетом КАЗГЮУ консультационной, методологической помощи ТГЮУ.