Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Университет для пенсионеров открыли в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
17 Марта 2021, 12:26
Университет для пенсионеров открыли в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В Костанае при Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтурсынова открыт университет для пенсионеров. Подробнее о нем корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал координатор проекта «Серебряный университет», директор института дистанционного обучения и дополнительного образования КРУ им. А. Байтурсынова Азамат Жикеев.

В КРУ запущен проект «Серебренный университет» или университет третьего возраста. Это, как рассказал А. Жикеев, инновационная форма социального обслуживания, которая предусматривает обучение граждан пожилого возраста с целью из активизации и самореализации.

«При запуске проекта мы определили 18 основных направлений. Это компьютерная грамотность, где мы будем обучать пенсионеров работать и пользоваться социальными сетями. Есть юридическое, экономическое, ветеринарное, экологическое, агрономическое, психологическое направления, также это языковые курсы, философское направление, медиаграмотность и другие, – отметил координатор проекта - Обучение будет проходить в стенах университета, курсы будут проводить преподаватели вуза. Занятия уже стартовали 15 числа».

photo

Посещать занятия смогут все пенсионеры, изъявившие желание. Самому пожилому из них – 80 лет.

«У нас сейчас поступает очень много заявок от пенсионеров. Если на начало проекта желающих обучаться было всего около 30 человек, то на сегодня это уже более 160 человек», - добавил А.Жикеев.

Обучение, как отметил А.Жикеев, будет проводиться потоками. Первый поток, который сейчас уже обучается, знания будут получать до начала дачного сезона. Второй поток планируют набрать в середине октября.

photo

photo

photo


Костанайская область   Образование   Вузы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря