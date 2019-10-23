Университет Цукуба является востребованным среди казахстанцев – Елбасы

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил руководство японского университета Цукуба за присвоения звания Почетного доктора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне очень приятно быть удостоенным звания Почетного доктора университета Цукуба – одного из ведущих учебных заведений Японии. Ваш университет является образовательным, исследовательским центром мирового уровня, известен своей глубокой историей. Дорогого стоит тот факт, что Цукуба входит в число японских вузов с наибольшим количеством Нобелевских лауреатов. Три выпускника университета получили Нобелевскую премию по физике в 1965 и 1973 годах, а по химии – в 2000 году», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии в университете Цукуба.

Елбасы также отметил, что университет является самым востребованным среди казахстанцев.

«105 наших студентов уже получили дипломы Цукуба. Причем большинство из них – стипендиаты программы «Болашак», о которой я объявил на заре нашей независимости. Государство за свои средства направляет молодежь в лучшие университеты мира. Больше 13 тысяч человек вернулись и работают в нашей экономике», - подчеркнул Елбасы.

«Хотелось бы сказать, что во время визита в Японию в 2016 году я был удостоен Почетного доктора университета Токай. Признательность со стороны столь достойных богатых традиций и научно-исследовательских центров Японии - это большая честь для меня в знак уважения всему моему народу», - добавил Н. Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву присудили звание Почетного доктора университета Цукуба.