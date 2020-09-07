Университет «Астана» снова в центре скандала: Минобразования  начало проверку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК начало проверку в отношении университета «Астана» по жалобе студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам в министерство в конце августа поступила коллективная жалоба от группы студентов университета «Астана». Они в заявлении выразили обеспокоенность своим будущим. В обращении было указано, что в университете нет ни одного преподавателя, а так как они выпускники, то не могут из-за этого заняться выпускными дипломными работами. Во-вторых, некоторые студенты жаловались на то, что не могут получить дипломы. Также студенты сетуют на то, что им не выдают документы для перехода в другой вуз. В связи с этим мы создали экспертную комиссию и пришли сюда с внеплановой проверкой. Как видите, ректор учебного заведения отсутствует, нам сказали, что он находится на курсах повышения квалификации в Алматы. Здесь нет проректоров, некоторые якобы болеют, место нахождения других неизвестно. Вот пришел юрист учебного заведения, который даже не представился», - отметил заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Галымжан Джумашев в ходе выезда с проверкой в университет «Астана» с участием представителей СМИ.

Теперь, по его словам, будет проведена проверка.

«Мы изучим все документы, и если будут выявлены нарушения, то будет составлен протокол, мы оштрафуем вуз, плюс временно приостановим лицензию - от одного до шести месяцев. Если нарушения не будут устранены, то деятельность вуза будет прекращена», - пояснил Галымжан Джумашев.

Представитель МОН РК добавил, что этот университет уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Аналогичная ситуация была и в прошлом году

«Мы начали писать дипломную работу, к лету нам нужно было связаться с преподавателями. После мы узнаем, что они уволены уже. Мы пытались связаться с университетом, но они нам обратной связи не дают. Девочки пытались забрать документы, чтобы хотя бы куда-нибудь перевестись, но им отказывали. Нас 14 человек, обратившихся в МОН, с факультета международных отношений, остальные студенты только приезжают в город», - рассказал студент четвертого курса Чингиз Каримов.

По словам студентов, в год обучение в этом вузе в среднем обходится в 450 тысяч тенге.

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии университета Алмас Халилов утверждает, что данная ситуация возникла из-за коронавируса и скоро все уладится.

«Университет в период с 11 по 13 августа прошел аккредитацию и с 28 августа выпускники получают дипломы. Учебный процесс в полной мере восстановится с 10 сентября. Сейчас в связи с пандемией у нас многие преподаватели заболели, один скончался. Сейчас преподаватели выздоравливают, учеба будет полностью восстановлена», - заверил А.Халилов.