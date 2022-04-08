Университет Аризоны не будет вмешиваться в воспитательную работу СКУ им. Козыбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель ректора Университета Аризоны Лизл Фолкс прибыла с официальным визитом в Казахстан. Представитель американского вуза встретилась с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым. Стороны обсудили детали сотрудничества Университета Аризоны с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Ералы Тугжанов поручил Министерству образования и науки провести первый набор студентов в филиал Университета Аризоны в СКО в сентябре этого года.

Замдиректора Университета Аризоны Лизл Фолкс заявила, что основной целью сотрудничества является создание образовательных программ, соответствующих мировым стандартам, и развитие научного потенциала казахстанского университета. При этом она отметила, что воспитательная работа со студентами - зона ответственности казахстанской стороны.

«Мы хорошо знакомы с особенностями Казахстана и университета им. М. Козыбаева. В первую очередь, мы придаем большое значение и уважаем культуру наших партнеров, и самое главное, мы бережно относимся к их традиционным ценностям. В связи с этим стоит отметить, что наше сотрудничество будет проходить в рамках разработки образовательных программ и академической работы. И мы отвечаем только за образовательный компонент. Об этом мы неоднократно договаривались во время переговоров. В университете хорошо налажена воспитательная работа, и воспитательная часть будет на личном контроле ректора. Поэтому мы считаем, что нет необходимости вмешиваться в воспитательную работу и вносить в нее изменения. Мы сотрудничаем с 11 государствами по всему миру. Среди них Перу, Индонезия и другие страны. То есть у нас есть большой опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Однако в этом регионе первым нашим партнером станет Казахстан. Это для нас очень интересный и новый опыт. И у нас есть чему поучиться», - сказала Лизл Фолкс.

Отметим, что благодаря сотрудничеству казахстанским студентам будет предоставлена возможность получения двойного диплома – казахстанского вуза и Университета Аризоны.

Также будут активно развиваться программы академической мобильности. Это позволит проводить передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил переформатировать казахстанскую систему высшего образования под запросы экономики путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.

Американский вуз является общественным научно-исследовательским университетом, имеющим 136-летнюю историю. На сегодня высшее учебное заведение сотрудничает с 11 странами в области образования. Кроме того, вуз занимает 101-150 позицию в Шанхайском рейтинге (ARWU), 124 место в Times Higher Education.



