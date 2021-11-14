Универсиада по тогызкумалак прошла в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области состоялись соревнованиях по тогызкумалак в программе спартакиады колледжей первой лиги. Состязания выиграла команда юношей колледжа информационных технологий Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Команда юношей колледжа информационных технологий Павлодара заняла первое место в соревнованиях по тогызкумалак в программе областной спартакиады колледжей первой лиги», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.
В этом турнире принимали участие представители 13 колледжей региона. Студенты этого учебного заведения Султан Смагулов Даулен Кожахмет оказались сильнейшими. Девушки колледжа информационных технологий тоже выступили достойно: Аяна Ануарбек и Аружан Шорман из группы заняли пятое место.
«По новым правилам команды, занявшие первое место будут отстаивать честь области на республиканском уровне. Смагулов Султан и Кожахмет Даулен в апреле 2022 года будут участвовать в республиканской универсиаде среди колледжей», - добавили в учреждении образования.
Фото колледжа информационных технологий Павлодара
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