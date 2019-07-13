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Универсиада-2019: таэквондист Смайыл Дуйсебай завоевал «серебро»

13 Июля 2019, 08:25
Универсиада-2019: таэквондист Смайыл Дуйсебай завоевал «серебро»

НЕАПОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таэквондист Смайыл Дуйсебай стал обладателем серебряной медали на Универсиаде-2019 в Неаполе, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он успешно выступил в весовой категории до 87 кг. В полуфинале спортсмен уверенно прошел спортсмена из Мексики Андреса Суареса со счетом 11:5. В поединке за золотую награду против Дуйсебая выступил кореец Инхо Парк. К сожалению, в напряженном финале сильнее оказался соперник - 5:7.

Отметим, что теперь в активе команды Казахстана 7 медалей. Золотую награду принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. На вторую ступень пьедестала поднялись гимнасты Милад Карими, Нариман Курбанов, легкоатлет Михаил Литвин, Зоя Кравченко (стендовая стрельба) и С. Дуйсебай. С «бронзой» завершила турнир Сарсенкуль Рысбекова (стендовая стрельба).

Фото: Olympic.kz

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