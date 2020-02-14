Универсальных госслужащих готовят в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе начали проект по подготовке универсальных госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам государственной службы.
Согласно нынешним реалиям государственные служащие должны быть универсальными, владеть текущей ситуацией и информацией, знать основные направления государственной политики и максимально быстро и качественно удовлетворять потребности населения.
В рамках реализации задачи Президента страны по созданию слышащего государства департамент по делам государственной службы при поддержке филиала академии государственного управления и акимата области с начала 2020 года начал проект, направленный на повышение профориентированности госслужащих.
Цель проекта – расширение компетентности государственных служащих, выстраивание обратной связи с населением путем их обучения лекторами разных сфер в лице первых руководителей государственных органов.
«Первыми обучение прошли представители областных управлении предпринимательства, сельского хозяйства и земельных отношении, образования, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, государственных закупок, социальных программ и занятости. В настоящее время в филиале подобное обучение проходят более 100 государственных служащих», - рассказали в пресс-службе департамента.
До конца года планируется охватить обучением около 700 слушателей местных исполнительных органов, это 30% от всего количества служащих области.
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