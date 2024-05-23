Уникальную программу обучения для молодых кураторов в области современной культуры запускают в Казахстане

В Казахстане продолжается прием заявок на первую в стране онлайн-школу для молодых кураторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Центр современной культуры YEMAA готовит уникальную программу для молодых кураторов «Куратор перед лицом кризиса». Проект поддержан Гёте-Институтом в Казахстане и направлен на помощь начинающим кураторам в области современной культуры, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

Как пояснили в ведомстве, цель онлайн-школы — обучение молодых специалистов созданию самостоятельных, зрелых, социально-значимых художественных и исследовательских проектов, а также поиску финансирования и необходимой инфраструктуры.

Программа включает модули по письму, чтению, сторителлингу, менеджменту и экономике современного искусства, истории мысли и организации исследовательских проектов.

Обучение будет направлено на введение участников в современную профессиональную практику курирования арт-проектов. Итогом обучения станет готовая концепция личного арт-проекта, которую можно будет презентовать профессиональным кураторам и художникам.

Школа пройдет в формате двухнедельного интенсива с 17 по 30 июня. Обучение бесплатное, количество мест ограничено (до 10 участников), набор проходит на конкурсной основе. Рабочие языки: казахский, русский, английский.

Для участия необходимо:

Написать мотивационное письмо (200 слов);

Предоставить эссе или план исследовательского проекта/выставки на тему «Куратор перед лицом кризиса» (300 слов);

Резюме и портфолио.

Заявки принимаются до 28 мая включительно на электронную почту: [email protected]. Имена отобранных участников будут объявлены 1 июня.

Кто может участвовать: