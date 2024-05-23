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    18:10, 22 Май 2024 | GMT +6

    Уникальную программу обучения для молодых кураторов в области современной культуры запускают в Казахстане

    программа обучения для молодых кураторов
    Фото: Alexander Suhorucov/Pexels

    В Казахстане продолжается прием заявок на первую в стране онлайн-школу для молодых кураторов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Центр современной культуры YEMAA готовит уникальную программу для молодых кураторов «Куратор перед лицом кризиса». Проект поддержан Гёте-Институтом в Казахстане и направлен на помощь начинающим кураторам в области современной культуры, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК. 

    Как пояснили в ведомстве, цель онлайн-школы — обучение молодых специалистов созданию самостоятельных, зрелых, социально-значимых художественных и исследовательских проектов, а также поиску финансирования и необходимой инфраструктуры. 

    Программа включает модули по письму, чтению, сторителлингу, менеджменту и экономике современного искусства, истории мысли и организации исследовательских проектов. 

    Обучение будет направлено на введение участников в современную профессиональную практику курирования арт-проектов. Итогом обучения станет готовая концепция личного арт-проекта, которую можно будет презентовать профессиональным кураторам и художникам. 

    Школа пройдет в формате двухнедельного интенсива с 17 по 30 июня. Обучение бесплатное, количество мест ограничено (до 10 участников), набор проходит на конкурсной основе. Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

    Для участия необходимо: 

    • Написать мотивационное письмо (200 слов); 
    • Предоставить эссе или план исследовательского проекта/выставки на тему «Куратор перед лицом кризиса» (300 слов); 
    • Резюме и портфолио. 

    Заявки принимаются до 28 мая включительно на электронную почту:  [email protected]. Имена отобранных участников будут объявлены 1 июня. 

    Кто может участвовать: 

    • Опытные и начинающие кураторы 
    • Студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с искусством 
    • Люди смежных специальностей, интересующиеся арт-кураторством 

      Возраст участников: 22-45 лет.

    Теги:
    Культура Современная культура Минкультуры и информации Образование Искусство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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