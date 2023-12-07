Уникальное приложение для изучения казахского языка разработали в Усть-Каменогорске

Участие в создании приложения Onai qazaqsha приняли учителя Усть-Каменогорска, а также специалисты регионального центра «Örken», передает агентство Kazinform со ссылкой на Altaynews.kz.

Приложение направлено на изучение именно разговорного казахского языка.

— В нем есть тематический словарь, тексты, заложены основы грамматики. Если ежедневно заниматься, то закладывается лексический запас, который актуален в повседневной жизни. Мы изучили, аналогов приложению нет, — отметила руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышева.

Приложением Onai qazaqsha могут пользоваться и дети, и взрослые, которые хотят усовершенствовать навыки разговорного казахского языка. Скачать его может каждый желающий абсолютно бесплатно на популярных онлайн-сервисах — Play Market и App Store.