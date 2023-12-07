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    08:49, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Уникальное приложение для изучения казахского языка разработали в Усть-Каменогорске

    казахский язык
    Фото: pixabay.com

    Участие в создании приложения Onai qazaqsha приняли учителя Усть-Каменогорска, а также специалисты регионального центра «Örken», передает агентство Kazinform со ссылкой на Altaynews.kz.

    Приложение направлено на изучение именно разговорного казахского языка.

    — В нем есть тематический словарь, тексты, заложены основы грамматики. Если ежедневно заниматься, то закладывается лексический запас, который актуален в повседневной жизни. Мы изучили, аналогов приложению нет, — отметила руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышева.

    Приложением Onai qazaqsha могут пользоваться и дети, и взрослые, которые хотят усовершенствовать навыки разговорного казахского языка. Скачать его может каждый желающий абсолютно бесплатно на популярных онлайн-сервисах — Play Market и App Store.

    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Наука и инновации Казахский язык Усть-Каменогорск
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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