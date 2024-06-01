Уникальный яблоневый сад под угрозой исчезновения в ЗКО

В этом году в Уральске был затоплен Международный экспериментальный коллекционный сад-питомник имени С. Исаева, который возделывает известный в Западно-Казахстанской области садовод Кайрат Каримов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время ученых и заинтересованных людей беспокоит вопрос о сохранении уникального яблоневого сада. Об этом говорилось на совещании, прошедшем в Палате предпринимателей ЗКО.

Председатель регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО Мурат Жакибаев отметил, что Кайрат Каримов - не простой предприниматель, дело не только в средствах и труде, затраченных на возделывание сада, он около 10 лет проводил научную работу.

В саду площадью 7,6 гектара, расположенном на берегу реки Шаган в Мичуринском сельском округе Байтерекского района выращиваются 200 сортов яблонь, 80 видов яблоневого подвоя, 200 сортов винограда, а также хвойные, декоративные деревья и кустарники.

По словам К.Каримова, в этом саду собран семенной фонд фруктовых деревьев.

Фото: facebook / Кайрат Каримов

- В течение ряда лет, исследуя сорта и подвои, мы изучили, как они распространяются. Эта научная работа нужна не только для запада Казахстана, но и для других регионов с суровым климатом, чтобы восстановить и развивать сады. Я бы сказал, что это имеет и стратегическое значение для государства. Если у нас исчезнут некоторые сорта, они исчезнут сразу и в мире. Поэтому прошу оценивать сад как генетический фонд. По предварительным данным, поскольку сад был полностью затоплен, 80 процентов его погибло. Повреждены корни многих тополей. Для восстановления можно выращивать с помощью почек. Моя супруга Роза не теряет надежды, и мы уже сейчас скрещиваем некоторые деревья. В будущем я хочу вырастить дополнительный сад на незатапливаемом месте. С нами связываются ученые от Владивостока до Европы, хотят нам помочь. Хорошо бы такую помощь получить и от нашего государства, – говорит К.Каримов.

Фото: facebook / Кайрат Каримов

Исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев сообщил, что компенсации будут выплачиваться в животноводстве и растениеводстве. Правила выплаты компенсаций утверждены 17 мая текущего года. Ущерб будут оценивать специально созданные комиссии.

Фото: facebook / Кайрат Каримов

- В настоящее время по области от наводнения пострадали 29 растениеводческих хозяйств, в том числе поля с озимой пшеницей, 1-2 теплицы, 1 гектар клубники, 25 тонн минеральных удобрений. Мы также создадим технологические карты по садам, отправим их в научно-исследовательские институты. На основании их заключений районная комиссия подсчитает размеры ущерба. Мы понимаем, что опытный сад Кайрата Каримова особенный. Ущерб будет подсчитан только по тополям. А в отношении научных исследований и уникальности сада в правилах ничего не сказано. Мы посетили сад и сделали предварительные расчеты, – сказал Р. Зулкашев.

На совещании ученые также высказали свои предложения в отношении сада Кайрата Каримова.