Уникальный яблоневый сад под угрозой исчезновения в ЗКО
В этом году в Уральске был затоплен Международный экспериментальный коллекционный сад-питомник имени С. Исаева, который возделывает известный в Западно-Казахстанской области садовод Кайрат Каримов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В настоящее время ученых и заинтересованных людей беспокоит вопрос о сохранении уникального яблоневого сада. Об этом говорилось на совещании, прошедшем в Палате предпринимателей ЗКО.
Председатель регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО Мурат Жакибаев отметил, что Кайрат Каримов - не простой предприниматель, дело не только в средствах и труде, затраченных на возделывание сада, он около 10 лет проводил научную работу.
В саду площадью 7,6 гектара, расположенном на берегу реки Шаган в Мичуринском сельском округе Байтерекского района выращиваются 200 сортов яблонь, 80 видов яблоневого подвоя, 200 сортов винограда, а также хвойные, декоративные деревья и кустарники.
По словам К.Каримова, в этом саду собран семенной фонд фруктовых деревьев.
- В течение ряда лет, исследуя сорта и подвои, мы изучили, как они распространяются. Эта научная работа нужна не только для запада Казахстана, но и для других регионов с суровым климатом, чтобы восстановить и развивать сады. Я бы сказал, что это имеет и стратегическое значение для государства. Если у нас исчезнут некоторые сорта, они исчезнут сразу и в мире. Поэтому прошу оценивать сад как генетический фонд. По предварительным данным, поскольку сад был полностью затоплен, 80 процентов его погибло. Повреждены корни многих тополей. Для восстановления можно выращивать с помощью почек. Моя супруга Роза не теряет надежды, и мы уже сейчас скрещиваем некоторые деревья. В будущем я хочу вырастить дополнительный сад на незатапливаемом месте. С нами связываются ученые от Владивостока до Европы, хотят нам помочь. Хорошо бы такую помощь получить и от нашего государства, – говорит К.Каримов.
Исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев сообщил, что компенсации будут выплачиваться в животноводстве и растениеводстве. Правила выплаты компенсаций утверждены 17 мая текущего года. Ущерб будут оценивать специально созданные комиссии.
- В настоящее время по области от наводнения пострадали 29 растениеводческих хозяйств, в том числе поля с озимой пшеницей, 1-2 теплицы, 1 гектар клубники, 25 тонн минеральных удобрений. Мы также создадим технологические карты по садам, отправим их в научно-исследовательские институты. На основании их заключений районная комиссия подсчитает размеры ущерба. Мы понимаем, что опытный сад Кайрата Каримова особенный. Ущерб будет подсчитан только по тополям. А в отношении научных исследований и уникальности сада в правилах ничего не сказано. Мы посетили сад и сделали предварительные расчеты, – сказал Р. Зулкашев.
На совещании ученые также высказали свои предложения в отношении сада Кайрата Каримова.
- Это сад, выращенный трудом Кайрата Каримова, нужен нашим последующим поколениям. В том, что сад достиг такого уровня, есть заслуга многих зарубежных, в том числе российских ученых. Если мы не сможем сохранить этот семенной фонд, то станем зависимыми от других государств. Если Казахстан – родина яблок, то мы не должны потерять это звание. Благодаря таким яблоневым садам мы сможем обеспечить продовольственную безопасность, решить множество экологических проблем. Поэтому мы все должны поддерживать таких людей, как Кайрат и Роза, – сказала кандидат сельскохозяйственных наук, профессор руководитель казахстанского-нидерландского центра «Интенсивный сад» Гульфаридат Кампитова.