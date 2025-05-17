Уникальный шлем из музея в СКО заинтересовал российских ученых

По данным сотрудников музея, шлем поступил в фонды в 1930 году и первоначально считался монгольским. Это единственный подобный экспонат: купол деформирован, на нём — два следа от ударов мечом. Одним из первых, кто заинтересовался реликвией, был краевед Рашид Тынчаров.

— Когда я впервые увидел этот артефакт, сразу задался вопросом, кому он принадлежал. Изучив справочники и источники, я выяснил, что аналогичные шлемы использовались в Средние века и находились на территории современной России, Южного Кавказа и в кипчакских захоронениях.

С арабской надписью помог Зайнолла Сайфутдин: на козырьке выгравированы слова «Да будет с тобой пророк Мухаммед», а также отрывок из суры «Аль-Бакара».

— Мы также нашли имя «Ахмад Якубулы». Судя по всему, позолоченное кольцо с надписью изготовили ювелиры, а оружейники уже закрепили его на шлем. Диаметр — 22 см, размер соответствует 66-му. Даже с войлочной поддёвой можно сказать, что у воина была большая голова, а рост — около двух метров. Шлем ковали вручную, вероятно, на заказ, — рассказал краевед.

Фото: Северо-Казахстанский историко-краеведческий музей

Сотрудник музея Сауле Байтенова отмечает, что шлем стал одним из первых этнографических экспонатов музея. Однако из-за отсутствия надлежащей документации в 1930–1940-е годы, первая официальная запись об артефакте появилась лишь в 1950 году.

Музейные специалисты датируют шлем XV веком и связывают его с оборонительным вооружением кочевников Восточного Дешт-и-Кыпчака.

Фото: Северо-Казахстанский историко-краеведческий музей

Интерес к реликвии проявили и учёные Новосибирского государственного университета. По словам доктора исторических наук Леонида Боброва, проведённый типологический анализ позволяет отнести шлем к XVII–XVIII векам:

— Он мог быть изготовлен по заказу знатного воина — казаха, узбека или уйгура — в городах Мавераннахра, Восточного Туркестана или на юге Казахстана, в районе Сырдарьи.

Фото: Северо-Казахстанский историко-краеведческий музей

Такой вывод был сделан на основе цельнокованого купола шлема, кольца с арабской надписью и характерного козырька, напоминающего «коробочку». Такой тип козырька типичен для боевых шлемов кочевников Центральной Азии — монгольских и тюркских.