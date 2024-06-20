Уникальный рекорд установлен на Евро-2024 по футболу

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири отметился необычным достижением в матче с Шотландией (1:1) на чемпионате Европы-2024 по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Шакири, который выступает за американский «Чикаго Файр», стал первым футболистом, забившим гол на чемпионате Европы, играя за клуб из Северной или Южной Америки.

Напомним, сборная Швейцарии уже провела два матча на Евро-2024: в первой игре на турнире она одержала победу над командой Венгрии — 3:1. В заключительном туре группового этапа швейцарцы сыграют с лидером, сборной Германии, которая добилась двух побед в двух матчах, разгромив Шотландию (5:1) и выиграв у Венгрии (2:0).





