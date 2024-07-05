Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике «Сарайшык»

Во время раскопок в музее-заповеднике «Сарайшык» в Атырауской области нашли дромос — погребальный коридор древнего мавзолея, передает корреспондент агентства Kazinform.

В историческом месте, расположенном в районе Махамбет, ведутся археологические раскопки. По мнению ученых, такой же объект не встречался в предыдущих исследованиях. Характерный для XV–XVI веков объект построен из жженого кирпича. Однако купол мавзолея был разрушен, а закрытый коридор сохранился как есть.

Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова

— Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе, — говорит археолог Амангельды Заинов.

Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота — 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.

Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина — 6 метров, высота — 1 метр, толщина стен — 55 сантиметров.

Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова

— Для строительства этого мавзолея использовались желтый и красный кирпич. Желтые кирпичи — это древние кирпичи эпохи Золотой Орды, а красные кирпичи, очевидно, изготавливались путем обжига строительных блоков. Это редчайший объект в Сарайшыке, — рассказал студент Ерасыл Омирбек, участвовавший в археологических раскопках.

Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова

В южной части дромоса также было обнаружено хозяйственное помещение. При раскопках здесь были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован. В раскопках приняли участие 19 студентов Атырауского университета им. Х. Досмухамедова.