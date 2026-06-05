Уникальный эко-проект запустили в Астане
В День эколога в образовательном учреждении «SOS Детская деревня Астана» состоялась официальная церемония запуска первой в городе инновационной кровельной солнечной фотоэлектрической станции с системой накопления энергии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Шаг к зеленому будущему и укреплению добрососедских связей
Подарок детской деревне преподнесла китайская корпорация Energy China при поддержке Посольства КНР в Казахстане и Ассоциации китайских предпринимателей. Официальная часть мероприятия началась с выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлиня. Посещая Детскую деревню уже во второй раз с начала года, дипломат подчеркнул, что проект является ярким примером социального партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
— Эта система, объединяющая фотоэлектрические панели, накопители энергии и уличное освещение, позволит покрывать почти половину потребностей Детской деревни в электричестве. Проект, возможно, не самый масштабный, но он имеет глубокое значение. Он не только обеспечит детей чистой энергией, но и заложит в их сердцах семена зеленого развития, — подчеркнул Хань Чуньлинь.
Посол особо отметил социальную ответственность корпорации Energy China, которая параллельно с мегапроектами (такими как Карагандинская ВЭС или солнечная электростанция «Сауран») находит ресурсы для адресной помощи.
По словам директора учреждения «SOS Детская деревня Астана» Гульнар Ускенбаевой, этот проект стал наглядным примером искреннего сотрудничества и дружбы между народами.
— Благодаря установке солнечных батарей наша детская деревня сможет эффективно использовать природные ресурсы, снижать затраты на электроэнергию и направлять больше освободившихся средств на развитие, обучение и благополучие наших детей. Сегодня мы вместе делаем важный шаг в экологичное и безопасное будущее, — подчеркнула она.
Экономика, экология и детские мечты в красках
Воспитанники подготовили выставку рисунков: они изобразили ветряные установки, солнечные панели и чистые реки. В деревне активно развивают финансовую грамотность и бережное отношение к природе, поэтому дети уже понимают ценность каждого сэкономленного киловатта.
На территории фотоэлектрической станции гостям продемонстрировали солнечные панели, автономные LED-фонари и современную зарядную станцию для электромобилей.
— Сегодня в 16 домах нашей детской деревни проживают 85 детей. В среднем учреждение потребляет около восьми тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц, поэтому мы рассчитываем, что использование солнечных панелей позволит существенно сократить расходы. Руководство деревни надеется в будущем полностью закрыть потребность в генерации, застроив панелями оставшуюся площадь, — подчеркнула Гульнар Ускенбаева.
SOS Детская деревня Астаны отмечает 26-летие. Символично, что новый этап в истории учреждения начинается с внедрения современных экологических решений.
Установленные солнечные панели уже вырабатывают электроэнергию, помогая снизить коммунальные расходы и сделать инфраструктуру деревни более устойчивой. Для воспитанников это не просто технологическое обновление, а еще один шаг к созданию комфортной, безопасной и современной среды, где каждый ребенок может чувствовать себя дома.