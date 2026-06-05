Уникальный эко-проект запустили в Астане

В День эколога в образовательном учреждении «SOS Детская деревня Астана» состоялась официальная церемония запуска первой в городе инновационной кровельной солнечной фотоэлектрической станции с системой накопления энергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Шаг к зеленому будущему и укреплению добрососедских связей

Подарок детской деревне преподнесла китайская корпорация Energy China при поддержке Посольства КНР в Казахстане и Ассоциации китайских предпринимателей. Официальная часть мероприятия началась с выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлиня. Посещая Детскую деревню уже во второй раз с начала года, дипломат подчеркнул, что проект является ярким примером социального партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

— Эта система, объединяющая фотоэлектрические панели, накопители энергии и уличное освещение, позволит покрывать почти половину потребностей Детской деревни в электричестве. Проект, возможно, не самый масштабный, но он имеет глубокое значение. Он не только обеспечит детей чистой энергией, но и заложит в их сердцах семена зеленого развития, — подчеркнул Хань Чуньлинь.

Посол особо отметил социальную ответственность корпорации Energy China, которая параллельно с мегапроектами (такими как Карагандинская ВЭС или солнечная электростанция «Сауран») находит ресурсы для адресной помощи.

Фото: Адиль Нуртазин \ Kazinform

По словам директора учреждения «SOS Детская деревня Астана» Гульнар Ускенбаевой, этот проект стал наглядным примером искреннего сотрудничества и дружбы между народами.

— Благодаря установке солнечных батарей наша детская деревня сможет эффективно использовать природные ресурсы, снижать затраты на электроэнергию и направлять больше освободившихся средств на развитие, обучение и благополучие наших детей. Сегодня мы вместе делаем важный шаг в экологичное и безопасное будущее, — подчеркнула она.

Фото: Адиль Нуртазин \ Kazinform

Экономика, экология и детские мечты в красках

Воспитанники подготовили выставку рисунков: они изобразили ветряные установки, солнечные панели и чистые реки. В деревне активно развивают финансовую грамотность и бережное отношение к природе, поэтому дети уже понимают ценность каждого сэкономленного киловатта.

На территории фотоэлектрической станции гостям продемонстрировали солнечные панели, автономные LED-фонари и современную зарядную станцию для электромобилей.

Фото: Адиль Нуртазин \ Kazinform

— Сегодня в 16 домах нашей детской деревни проживают 85 детей. В среднем учреждение потребляет около восьми тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц, поэтому мы рассчитываем, что использование солнечных панелей позволит существенно сократить расходы. Руководство деревни надеется в будущем полностью закрыть потребность в генерации, застроив панелями оставшуюся площадь, — подчеркнула Гульнар Ускенбаева.

Фото: Адиль Нуртазин \ Kazinform

SOS Детская деревня Астаны отмечает 26-летие. Символично, что новый этап в истории учреждения начинается с внедрения современных экологических решений.

Установленные солнечные панели уже вырабатывают электроэнергию, помогая снизить коммунальные расходы и сделать инфраструктуру деревни более устойчивой. Для воспитанников это не просто технологическое обновление, а еще один шаг к созданию комфортной, безопасной и современной среды, где каждый ребенок может чувствовать себя дома.