Уникальные фото Сакена Сейфуллина показали его родственники

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения писателя, поэта Сакена Сейфуллина. В селе имени самого общественного деятеля - области Улытау - проживают его потомки. Глава семьи Кульпан Игенбекова показала уникальные работы и материалы великого драматурга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кульпан Игенбекова с трепетом и теплотой рассказывает о великом предке. С жизнью Сакена Сейфуллина ее познакомил его брат – Мажит Сейфуллин.

- Мажит Сейфуллин работал в Союзе печати. Когда посадили его брата Сакена, он лишился работы. Он не мог никуда устроиться. Тогда он был отцом пятерых детей. Проблема коснулась и их. Они даже не могли получить высшее образование, пока не оправдали Сакена Сейфуллина, - говорит Кульпан Игенбекова.

Фото из личного архива Кульпан Игенбековой

Мажиту Сейфуллину приходилось носить клеймо «брата врага народа». Клевета, опорочившая имя брата, принесла массу проблем в его жизнь, вспоминает Кульпан Игенбекова.

- Мажита каждый день вызывали сотрудники КГБ. Его допрашивали с утра до ночи. Из-за этого в 1941 году он ушел на войну добровольцем. Таким образом, он хотел избавиться от этих проблем. Когда я был студентом, я учился у него дома. Он часто говорил мне, чтобы я никому не рассказывал о своем предке Сакене Сейфуллине. Такое тяжелое было время, - делится потомок Сакена Сейфуллина Саулет Рымбеков.

Семья Рымбековых известна как семья великого драматурга и борца за независимость родины, не только в области Улытау, но и за ее пределами. Впервые приехавшие в Жанаарку люди, никогда не проходят мимо этого дома.

- К нам в гости приходили много людей. Среди них была Роза Багланова. Она ночевала у нас. После этого произошел интересный случай. К нам приходили сельчане, и просили нас отдать им подушки, где спала певица, чтобы подарить их своим детям. Такое есть суеверие, - говорит Саулет Рымбеков.

Фото из личного архива Кульпан Игенбековой

Кульпан Игенбекова проработала на почте более 25 лет. С тех пор она выработала интересную привычку – искать и собирать всю информацию о своем предке. Любая заметка, фотография или просто упоминание о Сакене Сейфуллине не проходили мимо нее.

Фото из личного архива Кульпан Игенбековой

Фото из личного архива Кульпан Игенбековой

- Когда я работала на почте, много наших жителей заказывали газету «Советский спорт». Видите, какое у нас большое село. Я всем раздавала эти газеты. Нелегкие времена были. Работала даже в метель и бураны. Соседи говорят, что несмотря на мой возраст, я очень шустрая. Это все благодаря труду, - говорит Кульпан Игенбекова.

В этом году в области Улытау планируется масштабно отметить 130-летие Сакена Сейфуллина. В Жанааркинском районе была создана специальная комиссия и составлен план мероприятий. Кроме того, на республиканском уровне будут организованы конференции, форумы и различные выставки.