Уникальные археологические находки показали павлодарцам

В городе Павлодаре открыли научную выставку, посвященную наследию академика Алькея Маргулана и 800-летию улуса Джучи. Самое удивительное из того, что здесь можно увидеть – археологические находки возрастом в несколько столетий и рукописи ученого, которые раньше не показывали широкой публике, передает корреспондент агентства Kazinform.

Значительную часть своей жизни академик Алькей Маргулан посвятил изучению памятников древних кочевников. На основании средневековых письменных источников и собственных многолетних изысканий в 60-х годах он выдвинул гипотезу о существовании неизвестных науке культурных и политических центров на территории Сарыарки.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Алькей Маргулан считал, что в период Улуса Джучи — Золотой Орды — в казахских степях происходило развитие государственности, скотоводства и земледелия, процветали ремесло и торговля, создавались памятники архитектуры. Десятилетия спустя его гипотеза подтвердилась. И подтвердили ее казахстанские археологи.

— Алькей Хаканович Маргулан — уроженец Павлодарской области и основоположник казахской археологической школы. Проводя раскопки, свои научные, археологические изыскания на многие десятилетия он оставил для уже будущего поколения археологов большое поле для исследований. Вспоминая об Алькее Хакановиче, мы больше говорим о древних памятниках эпохи бронзы в Центральном Казахстане, Бегазы-Дандыбаевской культуре, но почему-то не о периоде средневековья. Хотя по результатам его научных исследований, монографий, археологических раскопок, можно смело сказать, что у истоков изучения памятников государственности в средневековье, Улуса Джучи также стоял Алькей Хаканович Маргулан. Поэтому выставку мы посвятили сразу двум датам — 120-летию академика и 800-летию Улуса Джучи, — сказала сотрудник Margulan Centre Елик Абеуова.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Выставка условно разделена на два блока. Первый — археологические артефакты, найденные на территории павлодарского Прииртышья. Это подлинники.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Вторая часть выставки — записи академика, которые передала дочь ученого. В том числе — рецензии на работы его учеников. Это десятки страниц текста: на выставке представлены только самые интересные из них, связанные с археологией. Под стеклом можно увидеть и личные вещи академика.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Интереснее всего взглянуть на находки из некрополя Аулиеколь, это XIV век. Представлены здесь и керамические плитки из раскопок Калбасунской башни.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Уникальна реконструкция старинного халата с цветочным узором из мавзолея Болган-ана.

— Сам халат находится в моём кабинете. Уже пять лет идет реставрация, проведен ряд исследований, в том числе — оптико-физические. Мы выяснили, из чего он был сделан, какого цвета, чем окрашен. Но почему он так важен для нас и чем отличается от тех золотоордынских халатов, которые обнаружены на территории той же России или Украины, которые я в свое время там исследовала? Халаты кочевой знати по большей части — красные, но дворцовая мода джучидов была связана с китайским влиянием. Желтый цвет, конечно же, здесь не случаен. Здесь даже не золото играет первую скрипку, потому что это связано непосредственно уже с определённой символикой власти, — отметила историк, реставратор Татьяна Крупа.

Татьяна Николаевна — известный специалист по древним тканям. Более того, она действующий член международного лондонского института реставрации.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Копию древнего халата она создала из современных, но близких к оригиналу материалов. Это очень дорогая узорная шелковая ткань. Причем реставратор пояснила: оригинальный халат сейчас единственный в своем роде на территории Казахстана.

— Археологическую органику сохранить крайне сложно. Это находка уровня французских, британских королей, византийских императоров, султанов, — с восторгом подчеркнула специалист.

Халат предназначался для невысокой девушки, еще 30 сантиметров ткани — шлейф.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Другой интересный экспонат выставки — древние плитки, покрытые яркой глазурью. Исследователи отмечают, что когда-то это было просто невероятное зрелище — высокое здание с голубым куполом на фоне бескрайней степи.

— Фантастический объект — это некрополь Аулиеколь. На территории древнего казахского кладбища расположены два крупнейших мавзолея, они крупнее, чем мавзолей Алаша хана. К сожалению, они тоже разрушены. Мы фиксируем стены практически в полметра высотой, находим массу сложных декоративных плиток, часть из них покрыта глазурью. Несколько веков назад они были ярко-голубого цвета. Можете себе представить, высокое здание посреди степи, выбеленное раствором, с голубыми плитками. Чтобы построить его, нужно обладать высоким уровнем инженерной мысли, чтобы сделать такой красоты декоративные плитки, нужны мастера. Здесь мы нашли самую крупную на данный момент в Северном Казахстане коллекцию монет. Это говорит о денежном обороте. Из погребений, которые находились в данных мавзолеях, получены уникальные ткани с золотой вышивкой. Это говорит о сложных торговых и дипломатических взаимоотношениях, которые проходили на этой территории, — рассказала заведующая лабораторией экспериментальной археологии Margulan centre Елена Тушева.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Дело Алькея Маргулана продолжает уже новое поколение археологов, среди которых немало павлодарцев. Выставка будет работать еще около двух с половиной недель.

Напомним, в марте о роли Улуса Джучи в истории говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи и призвал оберегать и продвигать свое культурное наследие.