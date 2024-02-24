Уникальная запись с голосом Каныша Сатпаева появилась в павлодарском музее

В руках павлодарских краеведов оказалась уникальная аудиозапись Каныша Сатпаева 1959 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24KZ.

Это фрагмент выступления на XXI съезде Компартии СССР в Москве. Именно тогда президент Академии наук Казахстана опроверг устаревшее мнение о том, что в казахских степях, кроме соли, не было ничего ценного. Сатпаев заявил во всеуслышание, что группа советских геологов выявила более 200 месторождений угля, в том числе гигантские залежи в Караганде, Экибастузе и Майкубене с запасами в сотни миллиардов тонн. Уже тогда казахстанскому учёному было известно о богатых нефтяных и газовых месторождениях на западе страны.

Многие годы аудиозапись хранилась в семье известного павлодарского ремесленника Бахыта Сагындыкова. Недавно его родственники передали в областной историко-краеведческий музей исторические реликвии и старую аудиопленку.