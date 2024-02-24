Уникальная запись с голосом Каныша Сатпаева появилась в павлодарском музее
В руках павлодарских краеведов оказалась уникальная аудиозапись Каныша Сатпаева 1959 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24KZ.
Это фрагмент выступления на XXI съезде Компартии СССР в Москве. Именно тогда президент Академии наук Казахстана опроверг устаревшее мнение о том, что в казахских степях, кроме соли, не было ничего ценного. Сатпаев заявил во всеуслышание, что группа советских геологов выявила более 200 месторождений угля, в том числе гигантские залежи в Караганде, Экибастузе и Майкубене с запасами в сотни миллиардов тонн. Уже тогда казахстанскому учёному было известно о богатых нефтяных и газовых месторождениях на западе страны.
Многие годы аудиозапись хранилась в семье известного павлодарского ремесленника Бахыта Сагындыкова. Недавно его родственники передали в областной историко-краеведческий музей исторические реликвии и старую аудиопленку.
- Это теперь эксклюзивный экспонат нашего музея. Конечно, для нас очень важно услышать голос нашего знаменитого учёного, который столько сделал для науки Казахстана. Вы знаете, что Павлодар гордится своим знаменитым земляком. Поэтому для нас этот голос очень ценен. Это уникальнейший экспонат, - сказала Алия Жомартова, главный хранитель фондов историко-краеведческого музея.