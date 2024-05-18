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    14:00, 18 Май 2024 | GMT +6

    Уникальная мечеть 19-го века действует в Петропавловске

    Мечеть СКО
    Фото: Олеся Жуковень

    В Петропавловске до сих пор действует мечеть, построенная в конце 19-го века. Долгие годы здание использовалось не по назначению. Об истории одной из старейших мечетей города – в материале корреспондента агентства Kazinform.

    История строительства мечетей в Петропавловске началась с 1782-го года, когда Екатерина II дала официальное разрешение царского правительства на строительство мечетей близ крепости. В 1795-м году в городе появилась первая мечеть, получившая название Касымовской. О ней мы рассказывали ранее.

    Активно строить мечети в городе, по свидетельству краеведов, стали в 60-е годы 19-го века.

    Мечеть Дин-Мухамада возвели в 1851-м (1854-м – в разных источниках упоминаются разные годы) году на средства сибирского татарина Бачурина Дин-Мухамада. Располагалась она на улице Банковской (ныне улица Советская). Когда впервые проводилась регистрация церквей, мечетей, молитвенных домов в Петропавловске – было это в 1921-м году – мечетей было девять, и Дин-Мухамада значилась под №5 и имела 150 прихожан.

    Мечеть СКО
    Фото: Олеся Жуковень
    Мечеть СКО
    Фото: Олеся Жуковень

    Действовала мечеть до 1938-го года. А вот медресе при ней переделали в общежитие для студентов сельхозтехникума еще в 1917-м году. Разрушили его в 60-70-е годы 20-го века. Здание мечети же отдали под спортзал, в 90-е – под культурно-оздоровительный центр. Минарет мечети полностью разобрали.

    В 1996-м году в Петропавловске была зарегистрирована татаро-башкирская религиозная община. В 1998 году мечеть и прилегающую территорию передали верующим. Началась реставрация и восстановление культового сооружения. В 2001-м году восстановили 24-х метровый минарет, мечеть обнесли каменной оградой с металлической решеткой. Ремонтные работы провели внутри здания. При мечети открыли учебный класс.

    Мечеть СКО
    Фото: Олеся Жуковень
    Мечеть СКО
    Фото: Олеся Жуковень

    В 2013-м году храм перешел в ведение Духовного управления мусульман Казахстана. Сейчас мечеть «Дин-Мухаммад» является действующей и одним из памятников архитектуры города Петропавловска.

    Теги:
    фото из истории Мечеть Петропавловск СКО Регионы Казахстана
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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