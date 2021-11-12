Уникальный спектакль «Роман бутона розы и мотылька» представят педагоги и воспитанники Казахской академии хореографии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уникальный спектакль Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька» представят педагоги и воспитанники Казахской национальной академии хореографии в рамках ІІ Международного фестиваля профессиональных хореографических учебных заведений «Temps lié» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На предстоящей неделе Казахская национальная академия хореографии проведет II международный фестиваль профессиональных хореографических учебных заведений «Temps lié». Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия Независимости и состоится с 15 по 19 ноября при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Открытие фестиваля пройдет на сцене театра «Астана балет» с показа уникального спектакля Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька» на музыку Рикардо Дриго в редакции известного хореографа Василия Медведева. В балете примут участие педагоги и воспитанники Академии хореографии.

«Значимость спектакля трудно переоценить. Наша Академия совсем молодая, нам всего пять лет, но за это время набрали свой репертуар для сценической практики детей. Безусловно, нам хотелось иметь свой спектакль, на котором бы выросло не одно поколение. Долго думали над спектаклем. Нам хотелось представить что-то новое, чтобы были задействованы дети разного возраста, были не только сольные партии. Хотелось привнести какую-то краску, показать что-то яркое. Поэтому решили приурочить к открытию II фестиваля свою премьеру», - сказала ректор Академии хореографии, народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

По словам известного балетмейстера, хореография очень сложная, однако в целом получился сказочный спектакль с завораживающими костюмами и декорациями, красивой музыкой.

«По просьбе постановщика постарались сохранить стиль того периода. Хочу выразить благодарность Санкт-Петербургскому театральному музею, который предоставил нам эскизы безвозмездно. Опираясь на эскизы, постарались воссоздать образы. Это очень важная веха для нас. Для нас это большой праздник!

Мне хочется поблагодарить за радость сотворчества хореографа Василия Медведева, который дал свою талантливую редакцию этого балета, композитора Даулета Шакирова, который восстановил оригинальную партитуру Рикардо Дриго, художника по костюмам Наталью Протасову, и, конечно, педагогов и воспитанников нашей Академии, с большой ответственностью и вдохновением принявших участие в этом проекте», - отметила ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова.

Балет «Роман бутона розы и мотылька» – это последнее творение М. Петипа, которое так и не было поставлено на сцене больших театров. И вот спустя более века благодаря усилиям талантливых хореографов и юных артистов Казахская национальная академия хореографии воссоздаст этот спектакль и представит его на сцене одного из лучших театров балета. Хореография балета была утеряна и создана заново для постановки в Казахстане выдающимся хореографом Василием Медведевым.

«Проделана огромная работа. Постановка 1904 года. Тогда проходила генеральная репетиция. Но по определенным причинам премьера не состоялась. Конечно, мне было тяжело, потому что нужно было показать разный уровень студентов. Я им сразу сказал, что отношусь к ним как к артистам, потому что театральный мир – особый мир. Думаю, они достойно справились с задачей. Люблю отмечать, что чем дольше пролежит антиквариат, тем он и дороже. Также классический танец ценен, развивается. Сам сюжет – тождество любви и красоты будет всегда с нами и вечен», - подчеркнул Василий Медведев.

По словам хореографа, большая часть материала была утеряна. А музыку - клавир Дриго увез с собой, когда эмигрировал, а в руки творческой группы ноты попали из Италии.

«Мы получили либретто на французском языке. Существовало несколько версий либретто. Мы адаптировали либретто к современным реалиям, но оставили самые главные ценности. Доброта и красота спасают мир. Любовь Розы и Сфинкса, пройдя все сложные испытания, побеждает. Этот спектакль предназначен как для взрослых и для детей. Вы можете насладиться торжеством классического танца. Классический балет ценнее, дороже и показывает всю красоту нашего классического танца и наследия», - добавил Василий Медведев.

Очень щепетильно творческая группа подошла к созданию костюмов и стенографии. По словам Алтынай Асылмуратовой, найти баланс между костюмами и стенографией – очень непростое дело.

«Готовые эскизы костюмов были, но тем не менее, это более старинные костюмы и их нужно было адаптировать к современности. Но сохранить стиль старины сложно, не нарушая общее видение других эскизов, и в то же время создавать свое. Внести свой почерк, видение. Современные требования к балету и то, что было в прошлом – немного отличаются. Это очень интересная работа создавать костюмы для детей. Любой артист, надевая костюм, входит в образ. Когда дети надевают маленькие цветочки, смотрят на себя в зеркало, когда мальчики становятся мотыльками, у них такой хороший азарт в глазах: они начинают фотографироваться, кривляться. Это радует, что для детей создается такая сказка. И эта сказка начинается не на сцене, а тогда, когда они надевают костюм. Костюмы создавались не только по мотивам, отслеживался каждый цветочек, листочек. Вся красочность очень радует. В то же время нельзя переборщить при создании композиции. Надеюсь, что оправдала ожидания Алтынай Абдуахимовной, Василия Михайловича. Очень рада, что меня пригласили художником именно на этот спектакль», - отметила художник по костюмам Наталья Протасова.

По словам народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, для Казахской национальной Академии хореографии премьера балета «Роман бутона розы и мотылька» является исторически важной вехой, поскольку отныне этот «маленький шедевр» станет визитной карточкой Академии.

«И очень радостно, что к подготовке этого самостоятельного балета мы подошли в очень важный для Казахстана год 30-летия Независимости. Балет Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька», поставленный на сцене театра Астана Балет – бесценный дар учащихся Казахской национальной академии хореографии своей стране», - добавила Алтынай Асылмуратова.