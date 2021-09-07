Уникальный словарь для журналистов презентован в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Словарь «СӨЗТҮЗЕР. Қате қолданыстар сөздігі» разработан на основе мониторинга материалов отечественных СМИ при участии квалифицированных лингвистов, опытных журналистов и профессиональных редакторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Гостями мероприятия стали депутаты Парламента РК, представители деловых, общественных, научных и культурных кругов, журналисты, а также руководители государственных СМИ страны.

Словарь «СӨЗТҮЗЕР. Қате қолданыстар сөздігі» разработан на основе мониторинга материалов отечественных СМИ при участии квалифицированных лингвистов, опытных журналистов и профессиональных редакторов. Авторы проекта выявили, классифицировали и проанализировали самые распространенные ошибки на государственном языке в информационном поле страны.

В результате был создан словарь с конкретными примерами неправильного употребления слов на казахском языке, а также распространенные орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. На его страницах также представлены рекомендации по использованию правильной версии слов и предложений.

Стоит отметить, что это первый масштабный проект в данном направлении. Ключевой целью проекта является укрепление и развитие государственного языка в СМИ.

Автором идеи создания словаря на казахском языке для отечественных СМИ выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев. Руководителем проекта является академик НАН РК, доктор филологических наук, профессор Шерубай Құрманбайұлы.

Словарь рекомендован в первую очередь редакторам казахскоязычных СМИ, для постоянного использования, а также широкой публике, стремящейся писать грамотно на казахском языке.

Его издание придаст новый импульс укреплению государственного языка в СМИ и окажет положительное влияние на способность широкой общественности, особенно молодого поколения, правильно говорить и писать на казахском языке.

Словарь представлен в рамках празднования 30-летнего юбилея Независимости Казахстана и приурочен ко Дню языков народа Казахстана. Организаторы мероприятия Министерство информации и общественного развития совместно с корпоративным фондом «Медиа Дамыту қоры».

Спонсор мероприятия – РТРК «Qazaqstan».