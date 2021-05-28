Уникальный сборник об Ашаршылық презентовали в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода в Сенате состоялась презентация трёхтомного сборника уникальных документов «Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934». Подготовлено это издание по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Материалы документальной хроники ученые и историки собирали буквально по крупицам. Причём значительная часть контента ранее не публиковалась и не была представлена в Казахстане, а часть справок, приказов и резолюций были засекречены.

В церемонии презентации издания приняли участие видные историки, ученые, члены редакционной коллегии, составители книги, депутаты Парламента, докторанты ВУЗов. Все те, кому эта тема близка и те, кто профессионально занимается её изучением.

Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что мероприятие проходит в преддверии 30-летия Независимости.

«В рамках юбилея Независимости обсуждение темы Ашаршылық и проведение соответствующих исследований приобретают особое значение. Голод 30-х годов прошлого века стал огромной трагедией для нашего народа. В тот период мы потеряли почти половину населения страны. Теме Ашаршылық уделил пристальное внимание Глава государства в своей статье «Независимость превыше всего», - сказал Спикер Сената.

Он остановился на важности изучения темы Ашаршылық и напомнил, что за годы Независимости в Казахстане проведён ряд исследований в этом направлении.

Председатель Палаты отметил, что работа по подготовке презентуемого издания была организована Сенатом по поручению Президента страны по детальному изучению и анализу исторических документов, связанных с Ашаршылық. Публикация исторических данных и архивов тех времён важна для восполнения имеющихся «белых пятен» в нашей истории.

По словам Маулена Ашимбаева, в настоящее время по поручению Главы государства идет системная работа в этом направлении. В её рамках в феврале Сенатом был организован круглый стол, на котором депутаты и известные историки говорили о проблемах недостаточности исторических документов и закрытости архивов. Трёхтомник за три месяца стал возможным благодаря совместной работе ученых и депутатов Сената.

«Работа над изданием этой книги велась по поручению Президента страны. В ней представлены документы и сведения периода 1928-1934 годов. В книге содержатся данные о причинах и последствиях того периода, а также другие ценные материалы. Все документы получены из центральных и региональных архивов. Благодаря этому изданию опубликованы многие документы и данные, которые ранее были недоступными для общественности. Этот трёхтомник можно назвать хронологией периода Ашаршылық. Уверен, что этот сборник станет важным источником материалов для учёных и исследователей», - отметил Председатель Сената.

Участники встречи отмечали, что представленный сегодня труд стал конкретным вкладом Сената Парламента в изучение темы Ашаршылық. Маулен Ашимбаев поблагодарил авторов и составителей сборника за кропотливую и объемную работу, которую удалось проделать за столь короткий период.

Председатель Сената подчеркнул, что издание будет передано в университеты, исследовательские институты, центральные и региональные библиотеки с тем, чтобы любой желающий мог получить доступ к этим уникальным архивным данным для изучения трагедии Ашаршылық.