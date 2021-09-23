Уникальный проект безопасности создали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Уникальный проект безопасности создали полицейские Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Для формирования в обществе принципа нулевой терпимости, повышения уровня правового сознания, а также обеспечения дорожной безопасности Управлением полицией города Павлодар совместно с фирмой ТОО «Цитадель» разработаны аудио- и видеоролики на правовую тематику, а также по городу размещены билборды «Во дворе должно быть безопасно», «Пропусти пешехода», «Соблюдай скоростной режим» и другие. При помощи их мы призываем жителей области не загрязнять места общественного пользования, парков, отходов производства в неустановленных местах и напоминаем об ответственности за нарушение правопорядка», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В полиции отметили, что данный проект затрагивает тему безопасности несовершеннолетних. Стражи порядка информируют подростков и их родителей о недопущении нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей.

Особое внимание уделяется и безопасности дорожного движения. Полицейские освещают проблему управления транспортными средствами в состоянии опьянения, так как это пагубное явление несет большую опасность не только водителю, но и остальным участникам движения. «Соблюдай скоростной режим!» – такой билборд размещен вдоль проезжих частей для очередного напоминания водителям о необходимости передвижения по дороге в пределах установленной скорости, а также для сконцентрированного внимания вблизи учебных заведений и пешеходных переходов.

Видеоролики на темы принципа «нулевой терпимости» транслируются на пересечении проспекта Н.Назарбаева и улицы Естая, улицы Академика Сатпаева – Кривенко, проспекта Н.Назарбаева – улицы Лермонтова, улицы Торайгырова – Академика Сатпаева, вблизи здания ЖД вокзала, у здания аэропорта.

«Стоит отметить, что данный проект, инициированный полицейскими Павлодарской области, уникален. Так как цель такой «рекламы» – повлиять на восприятие людей проблемы нарушения общественного порядка и дорожной безопасности и закрепить человеческие ценности», – отметил Нурлан Масимов.

Сами же павлодарцы считают, что такой проект необходим и актуален в настоящее время, и если хоть один житель области применит данные правила и задумается, то этот проект разработан не зря.