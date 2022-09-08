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Уникальный пояс поставлен на кон третьего боя Головкин - «Канело»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Сентября 2022, 04:33
Уникальный пояс поставлен на кон третьего боя Головкин - «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который будет стоять на кону в третьем бое Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Специальный пояс «Сапотеки» изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали «Пояс воина-ягуара», по краям он украшен «когтями» хищника.

Третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».

Фото: Twitter.com/MichaelBensonn


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