Уникальный памятник установили к 20-летию областного центра в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Аяулы алақан». Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости страны и 20-летию переноса областного центра в город Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Композиция «Аяулы алақан» представляет собой две ладони, бережно окружившие молодое деревце. Авторы скульптуры, в числе которых выступил и сам аким Алматинской области Амандык Баталов, считают, что скульптура является актуальной в настоящее время и останется такой же для будущего, как вечная благодарность людям, спасающим жизни.

«Этот памятник, символизирует очень трудный этап нашей жизни и одновременно мы славим героизм медиков, не жалеющих своих жизней ради спасения жизни других людей. По сей день, наши медицинские работники трудятся на передовой в «красной» зоне. К сожалению, кого-то из них не стало, не стало, потому что они были на боевом посту... Верю, несмотря на потери и трудности мы вместе победим пандемию и все другие трудности и проблемы», - сказал Амандык Баталов.

Также глава региона отметил работу системы здравоохранения области, которая полтора года работает в мобилизационном режиме.

Скульптуру установили в микрорайоне «Восточный», рядом с модульной инфекционной больницей. Высота скульптуры - 1,2 м, длина - 3,8 м, ширина - 2,8 м, а выполнена она из бронзы.

Отметим, что в честь празднования 20-летия областного центра «Jetisy media» сняли видеоролик о героях Талдыкоргана. В ролике представлены люди, которые рискуя своей жизнью, спасли жизни. В их числе есть и герои, которые делают это ежедневно, в частности, медицинские работники, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции, представители доблестной полиции, пожарные, спасатели и другие.