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    21:34, 26 Март 2023 | GMT +6

    Уникальный огнестрельный нож появился в костанайском музее

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Музей департамента полиции Костанайской области пополнился уникальными экспонатами - огнестрельным ножом и кинжалом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оружие было изъято в ходе следственных действий в доме одного из подозреваемых в реализации и распространении наркотических средств. Он получил их, ухаживая за соседом-фронтовиком, который это оружие привез в качестве трофея.

    Согласно решению суда, изъятое было передано на хранение в музей департамента полиции Костанайской области. Теперь экспонаты пополнили обширную коллекцию оружия музея.

    «Нож был отправлен на исследование, и согласно заключению экспертов является комбинированным холодно-огнестрельным оружием. Нож является колюще-режущим холодным и нарезным огнестрельным оружием, пригоден для производства стрельбы отдельными выстрелами патронами калибра 9 мм», - пояснил хранитель музея ДП Костанайской области Танаткан Дельмухамбетов.

    Огнестрельный нож был изготовлен самодельным способом по типу ножа специального разведчика, оснащенного стреляющим устройством, вмонтированным в рукоятку. С виду оружие представляет нож, сбоку у него расположен курок.

    Кинжал сделан заводским способом, он был введен в декабре 1933 года. Как оказалось, был официальной частью униформы, которую носили все полноправные члены СС.

    По словам хранителя музея, различных видов оружия здесь большое количество. К примеру, около трех лет назад на хранение музея была передана легендарная винтовка образца 1981 года конструкции Сергея Мосина. Но такие интересные ножи среди коллекции - впервые.


    Теги:
    Костанайская область Правоохранительные органы
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