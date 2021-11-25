Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов. Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Уникальность технологии плазменной утилизации в том, что она позволяет провести полное термическое обезвреживание биомедицинских отходов. В результате повышается эффективность переработки, и снижаются энергозатраты на проведение процесса.

В сравнении с традиционным методом при плазменной утилизации биомедицинские отходы могут быть переработаны без сортировки.

Отметим, что в связи с COVID-19 количество биомедицинских отходов в Казахстане, да и в целом в мире, неуклонно растет. И вопрос утилизации медицинских масок, перчаток, бахил, защитных комбинезонов и других медицинских средств является как никогда актуальным. Инфицированные высокотоксичные медотходы опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. В связи с этим казахстанские ученые разработали самый эффективный и при этом самый экологичный способ переработки медицинских отходов.

«Главное отличие плазменного метода утилизации от существующих технологий заключается в использовании высокотемпературного плазменного факела. Он разлагает любые органические и неорганические соединения. Кроме того, разрушение сложных соединений в плазме эффективно без наличия кислорода. По сравнению с методами сжигания медицинских отходов технология плазменной утилизации имеет ряд существенных преимуществ. Это уменьшение объема реактора в шесть-восемь раз при высокой производительности, сокращение площади необходимых производственных помещений, снижение на порядок объема отходящих газов. Переработка отходов в плазмохимическом реакторе происходит при температуре до 2 000 К, что улучшает плавление минерального остатка и исключает образование токсичных компонентов», – пояснил заведующий отделом Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби Александр Устименко.