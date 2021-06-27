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    18:00, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Уникальный метод лечения рака щитовидной железы внедрили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре ядерной медицины и онкологии г. Семей открылось первое отделение радионуклидной терапии, где уже в ближайшее время начнут применять уникальный, эффективный и безопасный метод лечения дифференцированного рака щитовидной железы с отдаленными метастазами и тиреотоксикоза - радиойодтерапию. Об этом сообщила Председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова после рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Данная технология применяется в Казахстане впервые. По словам экспертов, это позволит пациентам получать лечение внутри страны, не выезжая за рубеж. Кроме того, это сэкономит значительную долю госсредств и позволит профинансировать другие направления здравоохранения.

    По официальным данным, ежегодно в проведении радиойодтерапии нуждается порядка 600 казахстанцев с диагнозом «рак щитовидной железы». Одно из первых мест по заболеваемости злокачественными образованиями занимает ВКО. На учете в этом регионе состоят более 18 тысяч пациентов.

    «Открытие такого центра является очень важным событием для всей онкологической службы республики. Метод радиойодтерапии у нас применяется впервые, лечение проходит по международному протоколу», - отметила главный онколог министерства здравоохранения РК.

    Запуск самого Центра ядерной медицины и онкологии Семея, на базе которого будет проводиться радиойодтерапия, проходит в три этапа. В апреле этого года открылось отделение радионуклидной диагностики, которая позволит начать лечение на ранней стадии. В ходе второго этапа открылось отделение радионуклидной терапии. На завершающем этапе планируется ввести в строй циклотрон и позитронно-эмиссионные томографы.

    В ходе встречи с главным онкологом страны глава региона Даниал Ахметов напомнил, что четыре года назад была принята программа развития здравоохранения ВКО. За это время был проведен серьезный аудит всего медицинского оборудования и поставлена задача вывести оснащение медтехникой на средний международный уровень по таким направлениям в здравоохранении, как «материнство и детство», «онкология», «кардиология» и «травмотология».


    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Общество Минздрав РК
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