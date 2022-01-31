Уникальный Казахстан – животный мир глазами жамбылского фотографа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О любителе фотоохоты и орнитологии из Жамбылской области, энтузиасте-бёрдвотчере и его встречах с миром дикой природы – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Заповедные уголки нетронутой цивилизацией природы, удивительный по красоте растительный и животный мир – это то, чем Казахстан сегодня может привлечь зарубежных туристов. Огромные просторы страны и разнообразие природных ландшафтов тому способствуют. Модный в последнее время экотуризм, пребывание в простых условиях сельской жизни, или же в уединенных местах с максимальным отсутствием цивилизации и минимальным воздействием на окружающую среду становится современным брендом туризма.

Житель села Ертай Жуалынского района Жамбылской области Малик Нукусбеков занимается в своем родном ауле сельским хозяйством, а в свободное от посевов и покосов время предпочитает орнитологию, изучение родной окружающей природы. Тем более что местность, которая его окружает, очень этому способствует. Село Ертай находится в окружении гор Боралдайтау, отличающихся удивительной красоты пейзажами, богатством и разнообразием флоры и фауны.

А на территории Жуалынского района расположен знаменитый Аксу-Джабаглинский заповедник, основанный в 1926 году и ставший самым первым в Казахстане природным заповедником, где находится одно из лучших в мире мест для наблюдения за птицами. Именно в Жуалынском районе имеется единственная в Центральной Азии Шокпакская орнитологическая станция по учету перелетных птиц. В Аксу-Джабаглинский заповедник приезжают из многих стран орнитологи и бёрдвотчеры (бёрдвотчеринг - наблюдение за птицами, одна из форм изучения дикой фауны), и можно принять участие в процессе отлова, изучения и кольцевания птиц.

Малик Нукусбеков занимается фотографированием растительного и животного мира дикой природы. Своими наблюдениями и фотоснимками он делится с коллегами-бёрдвотчерами Казахстана и других стран, публикует в социальных сетях.

В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» он поделился интересными моментами поездок, встреч и наблюдений за миром дикой природы нашей страны.

Чем не модель!..

- Этого очень редкого зверька солонгой (Mustela altaica) я встретил в восточном Казахстане, на Западном Алтае, - говорит Малик Нукусбеков, - на высоте за кедровым лесом, где растут уже карликовые берёзы и живут тундровые куропатки. Не ожидал, что увижу его в этих местах и на этой высоте. Тигерецкий хребет, Западно-Алтайские горы сделали мне вот такой сюрприз.

- Раньше Вы уже встречали таких зверьков?

- Если честно, то когда его увидел, не смог узнать, что это за зверек. По тому, как он себя вёл, было видно, что он никогда не встречался с человеком. Может быть, поэтому солонгой долго и красиво позировал перед камерой. Сделав достаточно кадров, я отложил фотоаппарат в сторону и дальше просто наблюдал, любовался им. Мы даже подружились за короткое время. Он не боялся меня, подошёл так близко - до расстояния вытянутой руки.

В такое время, когда остаешься наедине с природой, думаешь, кто кого наблюдает?.. Я за этим зверьком? Или он меня изучает? В таких случаях, конечно, не хочется идти еще куда-нибудь, хочется слиться с природой. Но мне ещё нужно было найти тундровую куропатку, если повезёт, и сделать пару кадров. Пришлось попрощаться с новым другом и идти дальше.

У каждой птицы свой характер

- Мне все-таки удалось сфотографировать тундряную куропатку (Lagopus mytys), - продолжает собеседник. - Эта милая птичка водится в сухой холмистой тундре, в альпийском поясе гор Северного полушария, в горах Северной Азии (Алтай, Хангай) и в горах Центральной Японии. В общем, широкий ареал обитания. Зимой у нее оперение белое, кроме наружных черных перьев хвоста, и чёрной полоски у основания клюва самца. А летом и самец, и самка становятся пёстрыми – оперение становится серо-бурым с мелкими чёрными точками и штрихами, и это хорошо маскирует птиц на земле. Интересно, что летняя окраска изменчива под цвет тех гор, в которых живёт птица.

Предпочитает тундряная куропаткя голые скалы, не покрытые кустарником, и держится недалеко от снежной линии. Во время насиживания яиц спускаются в низменные места, чтобы иметь лучшую пищу. Питается растительной пищей - семенами, почками, побегами и ягодами. Птенцов своих кормит насекомыми. Мясо этой птицы считается очень вкусным, однако промысловое значение невелико, но во многих странах ее настолько истребили, что сейчас уже охраняют.

- Встречались ли Вам другие виды куропаток?

- Конечно. У нас в Казахстане очень богатая орнитофауна, и доказательством этому служит тот факт, что можно встретить, понаблюдать и поизучать почти все виды куропаток. Мне приходилось встречать многие виды куропаток в их ареалах обитания. Это также белая куропатка (Lagopus lagopus), серая куропатка (Perdix perdix), бородатая куропатка (Perdix dauurica). К сожалению, бородатую куропатку не смог фотографировать, но пару раз встречал в Кетменских горах Алматинской области. В этом списке пока нет пустынной куропатки (Ammoperdix griseogylaris), но её, насколько мне известно, ещё не встречали в Казахстане. Хотя - при хорошем желании пустынную куропатку можно найти в Мангистауской области. Каждая куропатка из этого списка интересна по-своему, у каждой птицы свой характер.

Исчезающий красавец

- Каратауский архар (Ovis ammon nigrimontana) - один из подвидов казахстанского горного барана, - говорит Малик Нукусбеков. - Это эндемик, который живёт только в Казахстане. Причем обитает архар только на юге страны - в Туркестанской и Жамбылской областях. Встречается в горах Большого Сырдарьинского Каратау и Малого Каратау, в ущельях хребта Боралдайтау, который соединяет эти горные цепи. Самцы иногда мигрируют между этими горами, чтобы оплодотворить других самок. В юго-восточном Каратау встречаются гибриды с тянь-шаньским архаром.

«Нигримонтана» - своеобразное красивое животное, которое не похоже на другие виды горного барана. Уникален архар своим телосложением, самым мелким размером и расположением рогов. Длина рогов достигает 70 - 71,5 см. Масса самцов составляет 70 кг.

- Насколько сохранился этот эндемик?

- К сожалению, ничего хорошего об этом пока сказать нельзя. В XIX веке архар был широко распространен и считался типичным обитателем Каратауского хребта. Однако уже во второй половине XX века в западной части Каратау осталось не более 150 особей, а в северо-западной части подвид полностью исчез. В 60-е годы XX века горный баран еще повсеместно обитал на территории Каратауского лесничества, но сейчас встречается только в северной, наиболее возвышенной части. Популяция архара представлена на территории Каратауского заповедника. Печально, что каратауский архар считается одним из самых малочисленных подвидов горного барана, занесён в Красную книгу Казахстана по первой категории как исчезающий вид.

Хангул!

- У каждого из нас, наверное, есть своя мечта, свои заветные желания, о которых мы не всегда говорим вслух, - поделился своим мнением собеседник. - И часто эти мечты могут быть не всегда понятны окружающим. Но мне хочется сейчас озвучить свою давнюю и заветную мечту. Так как я безумно люблю дикую природу, птиц и зверей, мне безумно нравится наблюдать за ними, изучать, то всегда мечтал побывать в их дикой среде обитания. Очень хотелось мне услышать, как ревут бухарский олень или тугайный олень (Cervus elaphus bactrianus) во время осеннего гона. Его ещё называет хангулом, мне очень нравится называть его хангулом, в этом названии есть какая-то загадочность.

Тугайные олени когда-то жили в густых туранговых тугаях по берегу реки Сырдарья и были основным кормом туранского тигра. Потом олени исчезли, можно сказать, их уничтожили вместе с тигром. Но лет 20 назад на Сырдарье был организован Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парк. Завезли несколько голов оленей, и целью этого проекта было ежегодно по нескольку животных отпускать в дикую природу с целью восстановить популяцию.

- И как? Получилось?

- Да. Под чутким руководством, под охраной и заботой работников этого парка, которым надо сказать огромное спасибо, уже не одно поколение оленей благополучно размножается и расширяет ареал своего обитания в этом парке.

Мне удалось побывать в этом парке и наблюдать уже одичавших самцов и самок оленей. Когда у них идёт гон, самцы орут повсюду днём и ночью. При полной луне ночью услышать ревущего оленя в нескольких метрах от тебя – это зрелище неописуемое, оно уносит тебя мысленно далеко-далеко, во времена туранского тигра, когда тигры здесь обитали и охотились на оленей - этих великолепных созданий природы.

Когда олени убегали от меня в гущу камышей, я долго стоял и смотрел им вслед, переживая двойственное состояние души. С одной стороны – радовался, увидев диких хангулов, с другой - переживал за них, чтобы не попали в беду, которая поджидает их на каждом шагу в дикой природе.

Уникальный мир пернатых - сколько загадок, тайн и красоты

- Всегда интересно наблюдать птиц после первого снега. В это время все птицы, начиная с больших хищных до мелких пеночек торопливо летят на зимовку, опасаясь застать здесь зиму. В минувшем году первый снег совпал с первым днем октября, который является Международным Днем учета птиц осенних миграций. В тот день я тоже внес свою скромную лепту к этому учету, в течение двух часов насчитав в окрестностях своего села Ертай 12 видов мигрирующих птиц.

- И какие это виды?

- Среди этих птиц есть одна, которая очень близка мне по красоте и манере поведения. Это серый журавль (Grus grus). Он улетает, когда наступают холода, а прилетает раньше, когда ещё снег лежит. Если сравнивать серого журавля с журавлём красавкой, то у серого звук более нижней тональности и коротковатое курлыканье.

Так, курлыкая, серые журавли пару раз покружились надо мной высоко в небе, как будто прощались со мной до весны, затем встали клином – и полетели на юг.

А вот обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus) – уникальная птица, у него очень своеобразная жизнь, которая полна тайн. Несмотря на свой размер, козодой ночная птица. Днём сидит неподвижно, маскируется под деревья, где его сложно увидеть. Гнездится на земле, причем гнездо не строит, откладывает яйца на голой земле. Пару раз удавалось находить гнезда этой птицы.

Основная бурная жизнь у козодоя происходит ночью. Только ночью он кормится, птенцов кормит в сумерках и ночью - насекомыми, ночными бабочками.

- Где можно увидеть эту птицу?

- Козодоя можно наблюдать возле автомобильных дорог и в ровной степи. Когда ночью идешь по полю, по степи или в горах, их можно услышать, узнать по голосу. Они издают необычные звуки, которые не похожи на голос птицы, а напоминают стрекот насекомых. Когда я ночью слышу голос этой птицы, подсвечиваю фонариком в ту сторону, откуда идет звук - и обязательно увижу. У козодоя глазные зрачки отсвечивают на яркий свет от фонарика и от фары автомобиля, как глаза ночных зверей.

Уникальный мир пернатых - сколько загадок, тайн и красоты в этом мире!

Родная земля

- В Жуалынской долине, в моем родном селе Ертай, есть одно место, которое я очень люблю, - говорит собеседник. - Расположено это удивительное место в девяти километрах от моего дома. Мы называем его «Датқаның сазы», «болотистое место», так как на этой равнине много родников. Вообще, в Жуалынском районе много родников, Жуалы еще называют «край тысячи родников».

Во время миграции птиц на этом месте можно увидеть множество разных перелетных птиц - водоплавающих, околоводных и многих других. А неподалеку гнездятся дрофы, которых я обожаю. Это удивительные по красоте и повадкам птицы.

Жуалынская долина, окрестности села Ертай – не устаю любоваться этими местами. Это моя родная земля. У каждого человека должен быть такой уголок родной земли, родной природы, где ему хорошо и легко дышится. Родная земля дает силу и энергию, чтобы выжить в наше такое сложное время. И всем нам надо беречь нашу родную землю, наш общий дом – Казахстан.

- Спасибо за беседу!

Фотографии из личного архива Малика Нукусбекова.