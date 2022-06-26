26 Июня 2022 16:46

Уникальный Казахстан – аромат тюльпанов в работах жамбылского фотографа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начиная с первых теплых весенних дней марта, и по июнь месяц, бескрайние степи и горные ущелья Казахстана покрываются алым ковром тюльпанов. В разных природных зонах время их цветения различно. О любителях тюльпанов, которые «ловят» момент цветения, чтобы запечатлеть его в фотографиях, и о том, что тюльпан должен стать туристическим брендом Казахстана – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Родиной диких тюльпанов считается именно Казахстан, и это юг страны - Жамбылская область и Тюлькубасский район Туркестанской области.

Только на территории Жамбылской области, в ущелье Бериккара Жуалынского района, произрастают пять видов тюльпанов, среди которых занесены в Красную книгу тюльпаны Грейга и Кауфмана, давшие миру восемь линий культивируемых тюльпанов, сотни сортов. К линии Грейга относятся все темные красные сорта – бордовые, пурпурные, черные, фиолетовые. К линии Кауфмана – белые, желтые, светло-желтые, лимонные, оранжевые. Тюльпан Грейга и тюльпан Кауфмана занесены в Красную книгу. Они охраняются с 1926 года в Аксу-Джабаглинском заповеднике, самом первом в Казахстане природном заповеднике, открытом в 1926 году на территории Жамбылской и Туркестанской областей.

Тюльпан Грейга в свое время был назван в честь Самуила Грейга, президента российского общества садоводов. Это самый популярный и, пожалуй, самый эффектный из всех видов казахстанских тюльпанов - высокий стебель, широкие сизоватые листья с темно-бордовыми крапинками и крупный бокаловидный цветок.

Низкорослый тюльпан Кауфмана отличает яркость красок. А встречается он в дикой природе только в Казахстане, в горах Западного Тянь-Шаня и Каратау, цветет с конца марта до начала июля.

Мировой родиной тюльпанов официально признано ущелье Бериккара в Жамбылской области. Это уникальное место, где соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. Именно отсюда тюльпаны попали в Голландию, которая сегодня экспортирует эти прекрасные цветы по всему миру и даже не помнит, откуда к ним прибыли тюльпаны. Именно тюльпан Грейга в XIX веке получил от голландских цветоводов почетный титул «короля тюльпанов».

На территории жамбылского региона растет множество видов тюльпанов. Помимо занесенных в Красную книгу Казахстана тюльпанов Кауфмана и Грейга, здесь можно встретить редкие, желтые по окраске, тюльпаны-эндемики Зинаиды, Борщова, Колпаковского. Из 35 видов казахстанских тюльпанов 18 занесено в Красную книгу Казахстана.

Неповторимый аромат тюльпанов

О тюльпанах Казахстана жамбылский любитель-орнитолог Малик Нукусбеков может рассказывать бесконечно. Его восхищение этими цветами, которое он передает в своих фотоснимках, завораживает красочной симфонией цвета и форм. Для того чтобы «поймать» недолгое время цветения какого-нибудь вида тюльпана, он может отправиться за сотни километров от родного дома.

Любитель фотоохоты и орнитологии из Жамбылской области, энтузиаст-бердвотчер, а по совместительству фермер из села Ертай Жуалынского района, он занимается фотографированием растительного и животного мира дикой природы, которая окружает буквально за порогом его дома. Село Ертай находится в окружении гор Боралдайтау, отличающихся удивительной красоты пейзажами, богатством и разнообразием флоры и фауны. Своими наблюдениями и фотоснимками он делится как с коллегами-бердвотчерами Казахстана и других стран, так и публикует в социальных сетях.

«Закончилась весна, заканчивается сезон цветения тюльпанов, - говорит Малик Нукусбеков. - Хотя есть местности, где еще цветут некоторые виды тюльпанов, но это на определенной высоте в горах. Этой весной много езжу по тюльпанам, птиц наблюдаю параллельно по дороге или на тюльпанном поле. В этом году поездил по Казахстану, понаблюдал разные виды, которые встречаются у нас в стране, открыл для себя многое. Одним из таких открытий стал ароматный запах тюльпанов, который несравним ни с каким запахом в мире. Каждый тюльпан пахнет по-своему, они не похожи запахом друг на друга. У каждого свой аромат, свой неповторимый букет запаха».

Изо всех тюльпанов, которые Малик Нукусбеков наблюдал в этом году, ему больше всех понравился запах тюльпана Прямоножного. «Этот вид - tulipa Orthapoda, Тікаяқ қызғалдағы, начинает цвести ещё зимой, во второй половине февраля, когда многие растения глубоко лежат под снегом. У него запах свежести с оттенками разных ароматов. Самое интересное - почувствовать этот ароматный запах в том самом ущелье, где они цветут. Хотелось бы, чтобы сделали духи для женщин, одеколоны для мужчин с запахами тюльпанов».

Увидеть тюльпан Шренка Малик Нукусбеков мечтал давно, а осуществить эту мечту получилось только через десять лет, после того как ему стал интересен мир тюльпанов.

«Тюльпан Шренка (Tulipa Sсhrencii) Шренк қызғалдағы растёт в Казахстане в степях, пустынях и полупустынях, - говорит спикер. – Его ареал простирается от Прикаспия до Восточного мелкосопочника, до северной части Мангистау. Специально поехал за ним именно в Коргальджино Акмолинской области. Съездил за тюльпаном Шренка на один день. В этих местах, как мне показалось, они цветут в гармонии с другими обитателями этих мест. Например, на одном кадре тюльпаны красиво цветут на фоне птиц фламинго, кормящихся на озере. Фламинго и тюльпан Шренка - символы этих мест. Что интересно, у тюльпана Шренка - очень много вариаций цветовой гаммы. Встречались от чисто белого до темно-красного. Насчитал восемь разных оттенков, и каждый цвел по-разному. Бескрайняя степь Сары-Арка окутана этими тюльпанами. Красивое зрелище».

Живя на родине тюльпанов, не любить их невозможно

Свою родную Жамбылскую область Малик Нукусбеков изъездил вдоль и поперек в поисках цветущих тюльпанов. В этом году в Жамбылской области рано установилась аномально теплая погода, зацвели цветы, начался перелет птиц. Температура воздуха с середины февраля поднималась днем до +16 градусов.

«Даже в горах, где обычно в это время морозы и сугробы, в этом году потеплело настолько, что в феврале начали набирать силу знаменитые тюльпаны Королькова. Раннее цветение начал и тюльпан прямоножковый (Tulipa Orthopoda). В литературе пишется, что этот вид тюльпана цветет в середине марта. Но в этом году он начал свое цветение в горах Малый Каратау почти на месяц раньше. Рано зацвел у меня в селе Ертай и эндемик - тюльпан Беркаринский (Tulipa Berkаrensis) Беркқара қызғалдағы. На вид скромен, но если хорошо присмотреться, очень уникален и своеобразен. А тюльпаны Грейга - целые поляны около 100 гектаров. А такого не видел никогда - на островке на озере Тасколь цветущие тюльпаны Грейга, среди камышей, покрывают весь островок красным ковром».

Тюльпан Грейга считается самым распространенным видом в Казахстане, начинает цвести в конце марта. Он растет в заповеднике Аксу-Джабаглы, в ботаническом заказнике «Беркара» в Жамбылской области и в специализированном заказнике «Красная горка» в Туркестанской области.

В поиске тюльпанов Малик Нукусбеков находил новые виды и новые локации этих цветов в жамбылском регионе.

«Удалось обнаружить новые локации тюльпана Лемана (Tulipa Leh manniania) Леман қызғалдағы, тюльпан Бема (Tulipa Behmiana) Бем қызғалдағы, тюльпана Альберта (Tulipa Albertii) Альберт қызғалдағы, тюльпан Королькова (Tulipa Korolcowii) Корольков қызғалдағы, тюльпан Леммерса (Tulipa Lemmersii) Леммерс қызғалдағы и другие. В один день девять видов тюльпанов, из них три эндемика. Всегда есть чему удивляться в нашем уникальном Казахстане», - отметил фотограф.

«Одна из поездок за тюльпанами получилась очень плодотворной, - продолжает Малик Нукусбеков. - Вокруг озера Акколь нашлись цветущие тюльпаны Борщова (Tulipa Borszczōwii) Боршев қызғалдағы, которые раньше не были описаны именно в этих местах. По нашей области тюльпан Борщова встречался только в Бетпак-дале, в основном его ареал уходит на восточное Приаралье — Кызылординская область, включая Приаральские Каракумы и Северные Кызылкумы. На востоке доходит до низовий реки Сарысу и окраины пустыни Бетпак-дала в Туркестанской области. Это эндемичный вид, занесенный в Красную книгу Казахстана».

Обильно цвели в этом году тюльпаны Регеля, ареал распространения которого простирается по Алматинской и Жамбылской областям.

«Тюльпан Регеля (Tulipa Regelii) Регел қызғалдағы - это эндемик Казахстана, растет только по южной окраине, больше нигде не встречается на всей планете. Новые места его цветения найдены у нас в Жамбылской области в горах Хантау. Этот вид я мечтал увидеть, наблюдать и любоваться им с тех самых пор, как у меня появилась любовь к тюльпанам. Увидеть тюльпан Регеля у меня получилось не сразу, не один год собирался приехать к нему. Погода не позволяла, так как у них короткий промежуток времени цветения. Предугадать цветение очень сложно. Это цветок распускается очень рано и отцветает очень быстро. И увидеть его считается настоящей удачей. Живу от этих мест далеко, и это тоже было одним из препятствий. Чтобы увидеть этот тюльпан, почти 900 километров проехались. Но оно того стоило. Его отличительная особенность – красивые гофрированные листья и нежный аромат. Живя на родине тюльпанов, не любить их невозможно», - утверждает он.

Где и как увидеть цветение тюльпанов

Туристов-любителей природы, несомненно, может привлечь тот факт, что только в Казахстане произрастают многие эндемичные виды тюльпанов - Грейга и Кауфмана, Регеля и Шренка, Борщова, Островской и многих других. А еще в Казахстане можно любоваться огромными, по нескольку десятков гектаров, полями цветущих тюльпанов.

Туристические агентства Казахстана уже практикуют маршруты посещения мест, где произрастают тюльпаны, в период их цветения. Но таких организованных маршрутов пока немного. В основном, отдельные любители-одиночки колесят по стране в поисках тюльпанной красоты. А ведь многие и отечественные, и зарубежные туристы с удовольствием бы отправились поселфиться на фоне бескрайних цветущих степей и горных ущелий, подышать чистым ароматным воздухом.

На юге страны тюльпаны в обилии произрастают в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, в горных отрогах Заилийского Алатау. Это территории близ Капшагайского водохранилища, национальный парк «Алтын-Эмель», Алматинский государственный природный заповедник, ботанический заказник «Урочище Каракунуз» в Кордайском районе Жамбылской области, Сайрам-Угамский национальный парк в 70-ти километрах от Шымкента, Аксу-Джабаглинский заповедник на границе Жамбылской и Туркестанской областей.

Заповедные места цветения тюльпанов есть и в огромной пустыне Бетпак-дала, раскинувшейся между трех областей – Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской, между озером Балхаш и реками Сарысу и Шу.

И даже в северных областях нашей страны можно любоваться цветением тюльпанов, несмотря на позднюю весну и холод – это степные просторы от Прикаспия до Восточного мелкосопочника, от северных границ Казахстана до озера Балхаш.

Но, к сожалению, казахстанские экологи бьют тревогу. Уникальные эндемичные виды тюльпанов, многие из которых сохранились только в Казахстане, сокращают ареал своего распространения из-за варварского отношения. Вместо того чтобы просто любоваться этой красотой, селфиться, изучать и наблюдать, люди рвут охапки тюльпанов и даже не задумываются, к чему это может привести.

«Если вы сорвали цветок, луковица погибает, - поясняют экологи - Семена лежат в земле до семи лет, прежде чем прорастут и образуют новую луковицу, из которой каждый год прорастает стебель с цветком. Цветок отцветает и на его месте образуется коробочка с семенами. И так каждый год, на протяжении 70 - 80 лет. Сорванные цветы не дают плодов, а значит и семян для воспроизводства. Когда вы срываете цветок и делаете букет, то букет быстро вянет и, скорее всего, вы его просто выбросите и забудете. А цветок уже не восстановить».

По казахстанским законам, за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз - вывоз, пересылку или уничтожение краснокнижных тюльпанов грозит штраф до трех тысяч МРП или же исправительные работы, и даже может быть ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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«В Казахстане произрастает более сорока видов этих цветов, а это примерно половина всех известных науке дикорастущих тюльпанов, - говорит Малик Нукусбеков. - То есть половина всей красоты, которая есть на нашей планете, находится на нашей родине. Самые необычные и красивые виды сосредоточены именно в южном Казахстане. Общепризнанным лидером среди них является тюльпан Грейга. Огромные поля этих красавцев сосредоточены в Боралдайских горах. Они окутывают алым ковром всю Жуалынскую долину, мою родину, именно здесь я впервые увидел алые поля. Вся эта красота словно влилась в мою жизнь и стала частью моей души. Теперь моя жизнь, мои увлечения и хобби связаны с тюльпанами и птицами нашей Родины. Это моя родная земля. У каждого человека должен быть такой уголок родной земли, родной природы, где ему хорошо и легко дышится. Родная земля дает силу и энергию, чтобы выжить в наше такое сложное время. И всем нам надо беречь нашу родную землю, наш общий дом – Казахстан. Именно сейчас мы начинаем понимать, каким драгоценным достоянием обладаем, в виде этих необычных и красивых цветов. И как важно сохранить это настоящее чудо природы для последующих поколений. Мы всегда думаем, что человечество достигло всего, и что мы управляем природой. Однако тут мы очень глубоко ошибаемся. Несмотря на то, что человечество вроде бы находится на пике эволюции, развивает сверхвысокие технологии, ещё много имеется неоткрытых даров природы».

Удивительно, но тюльпаны, которые ученые разных стран изучали столетиями, оказались до конца не изученными. Буквально недавно, в 2010 году, был открыт новый вид - тюльпан Леммерса. Это эндемик Казахстана, пока он найден только в нашей стране, произрастает в каньоне Машат в Туркестанской области. И, пожалуй, это не последний вид тюльпана, который можно еще открыть в богатом природными дарами Казахстане.





Фотографии из личного архива Малика Нукусбекова.