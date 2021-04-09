Уникальный информационный ресурс Herbalife Nutrition для постящихся в Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Священный месяц Рамазан в 2021 году начнется 13 апреля, а Ораза айт казахстанцы будут праздновать 13 мая. Всего в стране более 13 млн мусульман, и многие из них в этот период будут держать оразу – ритуальное воздержание от пищи и питья в течение дня. Есть можно только до рассвета и после заката солнца.

Компания Herbalife Nutrition – бренд №1 в мире в категории продуктов для контроля веса и хорошего самочувствия, решила поддержать постящихся и подготовила информационный ресурс «Питание в период священного Рамазана» http://herbalife-ramazan.kz/, на котором собраны важные рекомендации о том, как правильно держать оразу, оставаясь бодрым от рассвета до заката.

Интуитивная навигация, понятный и удобный функционал, полезный контент, а также наличие адаптированных версий для десктопов, планшетов и мобильных устройств – это далеко не полный перечень преимуществ сайта, которые наверняка оценят пользователи. Здесь можно найти статьи и видео о том, какие продукты необходимо употреблять во время сухура и ифтара, почему нельзя пропускать приемы пищи или заменять их перекусами, как избежать обезвоживания и многие другие важные для здоровья советы и рекомендации от казахстанских и мировых экспертов в области питания. Все материалы структурированы по темам и в них легко ориентироваться.

«Наши независимые партнеры постоянно получают от своих клиентов множество запросов о том, как поддержать организм во время поста. Мы уже давно глубоко изучаем данный вопрос и вместе с нашими глобальными и локальными экспертами по питанию разрабатываем соответствующие рекомендации и материалы. За годы работы в Казахстане мы накопили большую экспертизу по этой теме и этой весной решили поделиться ею со всеми казахстанцами. Надеемся, что новый информационный онлайн ресурс Herbalife Nutrition станет хорошим и полезным подаркoм для всех верующих в стране. Что может быть дороже здоровья? А здоровье начинается с правильного и сбалансированного питания», – поделилась Эльвира Болотова, генеральный директор ТОО «Гербалайф Казахстан».

Новый онлайн ресурс Herbalife Nutrition будет полезен как для постящихся, так и для тех, кто собирается для них готовить. В разделе «Азбука сбалансированного вкуса» собрано более 50 пошаговых рецептов приготовления вкусных, сытных и здоровых блюд. Все материалы можно скачать, распечатать или использовать онлайн. Но и это еще не все! В информационном разделе пользователи найдут красивые обои для Zoom открытки в восточном стиле, которыми можно поздравить близких и знакомых, что стало особенно актуальным в период дистанционного общения.

Вот уже более 40 лет компания Herbalife Nutrition занимается разработкой функциональных продуктов питания, основываясь на последних научных достижениях. Продукция бренда проходит независимую международную сертификацию и соответствует самым строгим требованиям контроля качества и безопасности. Ещё один важный момент для постящихся – вся продукция Herbalife Nutrition имеет сертификаты Халал. В 2020 году флагманский продукт бренда – протеиновый коктейль Формула 1 – в очередной раз получил высокую награду и признание от потребителей – премию международного фестиваля Выбор года №1 в Казахстане.

Компания Herbalife Nutrition желает всем казахстанцам легкого и сбалансированного предстоящего поста!





[i] Источник: Euromonitor International Ltd; Здоровье Потребителя, издание 2021 г., в категории продуктов для контроля веса и хорошего самочувствия; по совокупной % доле розничных продаж в денежном эквиваленте, данные 2020 г.