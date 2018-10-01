Уникальный форум молодых педагогов прошел в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Впервые в стенах Восточно-Казахстанского государственного университета (ВКГУ) имени С. Аманжолова прошло новое необычное мероприятие - форум молодых педагогов «Формула успеха», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-центре вуза.

По словам организаторов, форум проводился для привлечения внимания к проблемам становления молодых педагогов, улучшения условий для их профессионального роста и развития творческого потенциала.

«Форум молодых педагогов - это своеобразная форма взаимодействия, форма социального партнерства со всеми образовательными учреждениями ВКО. Мы гордимся тем, что в нашем университете работали и работают высококвалифицированные специалисты, ветераны высшего образования, отличники образования, ветераны педагогической отрасли. Мы очень благодарны вам, спасибо вам за все. За 66 лет ВКГУ имени С. Аманжолова подготовил более 50 тыс выпускников. УКПИ - это бренд педагогического образования, и ВКГУ должен стремиться быть лидером образования в Казахстане», - поприветствовал руководителей организаций образования и педагогов ректор вуза Мухтар Толеген.

В рамках форума были организованы тематические выставки, мастер-классы, на которых были обсуждены наиболее важные вопросы профессионального роста молодых педагогов, использования инновационных технологий в учебном процессе, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру», инклюзивного образования и другие.

Педагогам, принявшим участие в мастер-классах, вручены сертификаты.

Кроме того, прошла церемония награждения победителей в конкурсе эссе молодых педагогов ВКО, организованном кафедрой педагогического образования и менеджмента.

Как пояснили на кафедре, цель конкурса эссе - развитие системы непрерывного образования, создание условий для повышения статуса молодого педагога в социуме, развитие наставничества.

Завершился форум праздничным концертом «Учитель! Перед именем твоим...».