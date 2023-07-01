Уникальный дендрарий погибает в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Уникальный дендрарий погибает в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Его судьбой обеспокоен местный лесничий. По его словам, в последние 20 лет дендрарий переживает не лучшие времена. Ранее Жанибекский стационар считался гордостью региона. В безлесной полупустыне, где никогда не росла трава, больше 70-ти лет назад учёные создали оазис. В свое время он славился богатой коллекцией растений и деревьев, привезенных со всего мира. В середине девяностых за территорией ухаживать перестали.

Сейчас дендрарий превратился в непроходимые дебри. В общей сложности стационар занимает чуть больше полутора тысяч гектаров. Половина территории принадлежит соседней стране, где стационару дали статус памятника природы. У нас же на грани вымирания ценные породы деревьев.

Единственный человек, который забоится о них, это местный лесничий.

«Все что в моих силах, я делаю. Но этого недостаточно. Здесь нужна целая группа специалистов, техника. Есть большие риски в пожароопасный период. И тут я один не справлюсь», - сказал лесничий Ербол Казимов.

Чтобы сохранить дендрарий, одного лесничего мало, считают местные власти. Для этого нужна еще и специальная техника. Работники Урдинского лесного хозяйства регулярно проводят субботники. На помощь приходят студенты. Однако этого недостаточно.

«Считаю, что дендрарию необходимо присвоить статус питомника. Это позволит, во-первых, увеличить штат работников, во-вторых, приобрести специальную технику. Здесь очень много сухостоя и погибших деревьев. Территория нуждается в санитарной очистке. Мы выходим на субботники. Но этого мало», - сказал заместитель акима Жанибекского района Жаксылык Абдолов.

По данным профильного ведомства, чтобы открыть дополнительный штат, уже подали бюджетную заявку на 76 млн тенге. На эти же средства планируют закупить необходимую технику и оборудование. По словам специалистов, нужно возобновить и научные исследования в дендрарии.

«На данных участках должны проводиться научные работы, комплексные мероприятия по изучению почвы, гидрологии, растений и экологии. То есть, этим должны заниматься, по нашему мнению, научные организации. В связи с этим направляется письмо в Министерство науки для присвоения статуса юридического лица, чтобы продолжить данные работы, которые были заброшены и оставлены в тот период», - сказал руководитель отдела управления природных ресурсов ЗКО Ернияз Майхарин.

В глинистой полупустыне учёным удалось вырастить редчайшие породы деревьев и растений. В этом и заключается уникальность стационара. Среди редких для климата западного региона видов акация, ирга, липа, ясень, барбарис. Однако до сегодняшнего дня уцелели лишь около 30 разновидностей. Местный лесничий Ербол Казимов верит, что компетентным органам все-таки удастся спасти этот уникальный островок природы. И уже скоро примут меры по спасению уникального дендрария.