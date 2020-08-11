Уникальный августовский звездопад Персеиды увидят казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 12 на 13 августа 2020 года казахстанцы могут увидеть звездный дождь - метеорный поток под названием Персеиды, который происходит в июле-августе каждый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году звездопад Персеиды начался с 17 июля и продлится по 26 августа, пик звездопада придется в ночь на 13 августа, в эту ночь можно будет увидеть до 110 падающих метеоров или 1-2 метеора в минуту», – говорится в сообщении Московского планетария.

Астрономы объясняют, что звездопад - это метеорный поток, осколки комет, которые попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, при этом на своем пути вниз они светятся, подобно звездам.

С Земли кажется, что центр, из которого падают метеоры, находится в созвездии Персея. Но в действительности метеорный поток не имеет отношения к этому созвездию, просто носит его название и происходит в той же части небосвода.

Наблюдать за звездопадом надо, смотря на ночное небо, на северо-восток.

Голову поднять вверх, но не настолько высоко, чтобы смотреть над головой.

Лучшее время любования метеорным дождем: с 2 до 4 часов ночи. Но можно увидеть уже и в 10 часов вечера.

Для наблюдений не очень хорошо подходят лунные дни, так как свет Луны затмевает огоньки падающих «звезд». В 2020 году условия не самые лучшие. Лунный месяц хоть и окажется небольшим, но светить он будет всю ночь. Однако увидеть падающие метеоры все равно возможно. Предпочтительно выбрать место вдали от города и источников освещения, которые будут затмевать поток метеоров.

По мнению астрологов, Луна в Близнецах 13 августа указывает в первую очередь на литературные опыты и в такой день благоприятно заниматься творчеством.

Наблюдение Персеид подобно медитации на восстановление сил и энергетического баланса. Созвездие Персея являет собой, по утверждениям эзотериков, соперничество между Светом и Тьмой нашего мира. В этот период многие люди предпочтут бороться за справедливость, встать на защиту добра и своих интересов.