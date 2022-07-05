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Уникальный артефакт обнаружили археологи в Атырауской области
5 Июля 2022 23:22

Уникальный артефакт обнаружили археологи в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уникальный артефакт огузско-кыпчакского периода обнаружили археологи в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в нашей области при раскопках одного из курганов в Кызылкогинском районе была обнаружена каменная скульптура или памятник - балбалтас. Такие памятники в огузско-кыпчакский период устанавливали на захоронениях знаменитых людей, вождей. Высота памятника - 1 м 20 см, а ширина - 50 см. Рядом с балбалтасом были обнаружены принадлежности для совершения обряда поклонения. Уникальность артефакта в том, что балбалтас на территории региона раньше не находили. Поскольку примерно с IX века кочевые племена уже не изображали человеческий образ», - рассказал заместитель руководителя Центра исследования историко-культурного наследия Атырауской области Фархад Байдаулетов.

После исследования учеными памятник пополнит экспозиции областного историко- краеведческого музея.


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Автор:
Корреспондент
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