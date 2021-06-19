Уникальный архитектурный памятник может исчезнуть в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске разрушается дом купца Дмитриева – уникальный архитектурный памятник, построенный в начале прошлого столетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здание в готическом стиле – с заостренными башенками, колоннами и резными деталями фасада – расположено в районе Подгоры. По мнению некоторых историков, это единственное в стране здание, построенное в готическом стиле. Сейчас ему грозит полное разрушение.

Интересна история купеческого дома. Из материалов краеведа Михаила Морозова следует, что дом этот был самой роскошной постройкой в Подгорье. Место под его строительство купец Василий Дмитриев приобрел у некоего Шилова в 1907-м году. До этого на участке располагался дом вдовы полковника Шишкевича, которая продала его Шилову за 14 тысяч рублей. В документах 1902-го года есть описание дома: «Постройка солидная (флигель под дерновой крышей, кладовые построены более 50 лет назад)».

Дом купца Дмитриева только снаружи кажется одноэтажным. На самом деле там есть полноценный цокольный этаж. Причем он занимает только часть первого этажа. Такая конфигурация объясняется расположением дома – участок с уклоном. По двум углам здания расположены кровельные помещения, сооруженные по типу чердачных полумансард.

Памятнику архитектуры 114 лет. За это время в нем размещался штаб атамана сибирского казачьего войска Анненкова, Петропавловский сельский райком партии. В 1957-м году на втором этаже открыли первый в области психоневрологический диспансер. Первый этаж до 1959-го года занимал магазин «Книготорга». Затем психоневрологический диспансер занял оба этажа здания.

В 90-е годы дом оказался никому не нужным. В 2000-х его приобрел местный предприниматель. Планировал отреставрировать, заложил здание в банк. Однако завершить задуманное не успел.

«Владелец здания скончался. Наследница не спешит вступать в права, но и не отказывается от памятника. Дом заложен в банке с 2009-го года. Владелец целенаправленно брал кредит, чтобы восстановить его. Поставили перекрытия. Но после его смерти все работы остановились. С 2015-го года никакие работы не проводились. Мы просим, чтобы наследница отказалась. Тогда бы смогли восстановить памятник», - рассказал директор областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

Пока же здание рушится на глазах. Однако у него мог быть шанс на вторую жизнь. Один такой исчезающий с лица города памятник удалось спасти. Речь идет о купеческом торговом доме, прозванном в народе «Колизеем». О печальной участи этого здания мы уже рассказывали. Три года назад за его реконструкцию взялся местный предприниматель. Собирали здание практически по кусочкам, восстанавливали конструкцию по фотографиям, возвращали былой облик. Сейчас там уже идут отделочные работы и к концу года торговый центр – вот так по счастливой случайности восстановилось и предназначение здания – планируют открыть.

В Северо-Казахстанской области под государственную охрану приняты 579 памятников истории и культуры. Из них 8 имеют статус республиканского значения.