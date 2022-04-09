Уникальные разножанровые постановки представит «Астана Балет» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 28 мая балетная труппа «Астана Балет» выступит с гастролями на сцене нового театра «ALMATY THEATRE». Столичный коллектив приготовил для алматинской публики уникальную разножанровую афишу, которая станет изысканным угощением в меню театральных гурманов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

6 мая столичный коллектив откроет свои гастроли «Вечером одноактных балетов» в сопровождении симфонического оркестра театра. В первом отделении будет представлен балет «Серенада» Дж. Баланчина на музыку П. Чайковского . Хотя премьера этого балета состоялась в 1934 году, до сих пор о «Серенаде» говорят, как о совершенстве, «абсолюте танцевальной музыкальности, образности и эмоциональности», где хореография неотделима от музыки. Балет Дж. Баланчина подготовлен в сотрудничестве с фондом Дж. Баланчина и выполнен в соответствии со стандартами стиля и техники.

Во втором отделении вечера зрителям представят уникальный балет «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри на музыку Карины Абдуллиной, не имеющий аналогов во всем мире. Каждый из номеров балета - это отдельное небольшое произведение, повествующее об удивительных персонажах – Старших арканах древней системы карт Таро.

14 и 15 мая состоится показ жемчужины романтических эпосов – балета «Козы Корпеш - Баян Сулу» в постановке Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой . Это трогательная и захватывающая дух история, ставшая великой легендой. Сплав национального языка танца с классической балетной и современной техникой позволил авторам спектакля и артистам создать спектакль с неповторимым национальным колоритом. Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра.

18 мая состоится симфонический концерт «Алматыма Арнау» под руководством маэстро Армана Уразгалиева. В этом концерте прекрасные музыканты симфонического оркестра театра исполнят великолепную музыку и познакомят с другими, порой неожиданными, гранями гения великих композиторов. В первом отделении будут представлены произведения «Дударай» Евгения Брусиловского и Концерт для скрипки с оркестром D-dur Иоганнеса Брамса. Солистка - лауреат международных конкурсов, лауреат Фонда Первого Президента Каламкас Джумабаева. Во втором - Симфония №7 A-dur Людвига ван Бетховена.

21 и 22 мая будет представлен балет-размышление «Султан Бейбарс» в постановке Мукарам Авахри. Идея о постановке балета на историческую тему принадлежит «Фонду развития и поддержки балета и национального танца» при поддержке Генерального партнера – АО «Самрук-Қазына».

«Это предложение вместе со зрителем представить, о чем мог вспоминать на закате своего жизненного пути прославленный «отец побед». Ведь его жизнь была полна ярчайших событий: и сражения с крестоносцами, и набеги монголов. Быть может, было что-то гораздо важнее событий, известных нам как сухие факты истории», – рассказывает хореограф-постановщик Мукарам Авахри.

27 и 28 мая состоится концертная программа «Наследие Великой Степи» в сопровождении этно-фольклорного ансамбля « HasSak «. Любимые зрителями хореографические миниатюры в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри – это богатство традиций, утверждение красоты и тайна очарования. Каждый номер оставит глубокое впечатление благодаря выразительной музыке, неповторимым художественным образам и разнообразным пластическим движениям.

Театр «Астана Балет» достаточно хорошо знаком алматинской публике. Раз в несколько лет коллектив представляет здесь свои свежие премьеры и лучшие постановки. Выступление балетной труппы театра – всегда большое событие в культурной жизни южной столицы . Каждый раз приезд столичных артистов вызывает большой ажиотаж, и теперь у поклонников из Алматы есть новая возможность насладиться балетным искусством и симфонической музыкой.

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С программой «Астана Балет» на апрель можно ознакомиться здесь.